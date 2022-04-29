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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci saat verdi! Destek ödemeleri bugün hesaplarda

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.04.2022
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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci saat verdi! Destek ödemeleri bugün hesaplarda

Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 156 milyon 585 bin liralık destek ödemelerinin bugün üreticilerin hesabına aktarılacağını ifade etti.

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