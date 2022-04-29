Hem yerli hem yabancı yatırımcı TL’yi tercih ediyor! Türk lirası rekora koşuyor

BORSAYA TALEP VAR

Yerli yatırımcıların pandemi döneminde başlayan borsa ilgisi devam ediyor. Yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 24 büyüdü. 2021 sonu itibarıyla 524 milyar 698 milyon lira olan yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları, bu yılın ilk çeyreğinde 649 milyar 924 milyon liraya çıktı. Yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarının yaklaşık 344.3 milyar lirası bireysel yatırımcılara, 305.6 milyar lirası ise kurumsal yatırımcılar ve tüzel kişilere ait bulunuyor. 2021 yılı sonunda 2 milyon 355 bin olan pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı, 2022 Mart sonu itibariyle 2 milyon 390 bin oldu.

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