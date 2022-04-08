08 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'den çiftçilere müjde: Tarım destek ödemeleri bugün hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'den çiftçilere müjde: Tarım destek ödemeleri bugün hesaplarda

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.04.2022 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022
ABONE OL
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’den çiftçilere müjde: Tarım destek ödemeleri bugün hesaplarda

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, "150 milyon 167 bin 123 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Emek veren, alın teri döken çiftçi kardeşlerime hayırlı ve bereketli olsun." dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA