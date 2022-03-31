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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den doğal gaz faturası açıklaması! Fiyat artışları faturalara yansımayacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.03.2022 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den doğal gaz faturası açıklaması! Fiyat artışları faturalara yansımayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gaz ve ithal kömür santralleri için megavatsaat başına olan uzlaştırma fiyatı hakkında açıklama yapatı. Bakan Dönmez, "Destekle fiyat artışları faturalara yansımayacak" dedi.

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