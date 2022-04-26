Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 2023’ten sonra yeni Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz
Siirt'e konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kentte günlük 3 bin 300 varil petrol üretildiğini belirterek, "Aramalarımızı daha çok arttıracağız belki de bu rakamı 2-3’e katlama potansiyelimiz vardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir sözü var; 'Batıda ne varsa doğuda o olacak' demiştir. Bakın 2002'de iktidara geldiğimizde sadece 5 büyükşehirde doğal gaz varken bugün 81 ilin tamamı 650 ilçe merkezimizde doğalgaz kullanıyoruz. Bizim için Siirt’te, İstanbul’da, Edirne’de yaşayan da hizmetlere erişim açısından aynı hak ve hukuka eşitliğe sahiptir, bunun için vatandaşlarımız arası bir ayrım yapmıyoruz. 2023’ten sonra yeni Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Siirt'teydi.
İlk olarak Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nu makamında ziyaret eden Bakan Dönmez, İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.
Bakan Dönmez, daha sonra AK Parti Siirt İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Daha sonra Siirt Belediyesi tarafından düzenlenen halk ile iftar programına katılan Bakan Dönmez, kentin yeraltı ve yer üstü kaynaklar bakımından zengin olduğunu belirterek, "Siirt artık sadece tarım bölgesi olmaktan çıkacak, hızla büyüyen sanayisi parlayan, gelişen, büyüyen bir şehir olmaya adaydır. Siirt'te bizler bu potansiyeli görüyoruz. Birçok farklı kökenin birlikte huzur ve barış içerisinde yaşadığı bir kentimizdir. O huzurumuzu, barışımızı ne kadar tehdit ederlerse etsinler, rabbim beraber olduğumuz süre içerisinde onlara bu fırsatı vermeyecektir" diye konuştu.
"GÜNLÜK 3 BİN 300 VARİL PETROL ÜRETİYORUZ"
Siirt'te günlük 3 bin 300 varil petrol ürettiğini ifade eden Bakan Dönmez, "Aramalarımızı daha çok arttıracağız. Belki de bu rakamı 2-3'e katlama potansiyelimiz vardır. Biliyorsunuz, Karadeniz'de Sakarya gaz sahasında bulmuş olduğumuz doğalgazımız var. O doğalgazı da çıkarttığımızda Siirtlisi de, Ağrılısı da, Edirnelisi de, Ankaralısı da aynı şekilde istifade edecektir. Cumhuriyetimizin 100. yılında sizlerin hizmetine sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız bir sözü var; 'Batıda ne varsa doğuda o olacaktır' demiştir. Bakın 2002 iktidara geldiğimizde sadece 5 büyükşehirde doğal gaz varken, bugün 81 ilin tamamı, 650 ilçe merkezimizde doğalgaz kullanıyoruz. Siirt'te, İstanbul'da, Edirne'de yaşayan da hizmetlere erişim açısından aynı hak ve hukuka eşitliğe sahiptir, bunun için vatandaşlarımız arası bir ayrım yapmıyoruz. 2023'ten sonra yeni Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.
Bakan Fatih Dönmez daha sonra kent merkezinde yapılan Kızlar Tepesi ve Siirt Millet Bahçesi'ni gezerek, incelemelerde bulundu.
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