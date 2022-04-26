Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 2023’ten sonra yeni Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz

"GÜNLÜK 3 BİN 300 VARİL PETROL ÜRETİYORUZ"



Siirt'te günlük 3 bin 300 varil petrol ürettiğini ifade eden Bakan Dönmez, "Aramalarımızı daha çok arttıracağız. Belki de bu rakamı 2-3'e katlama potansiyelimiz vardır. Biliyorsunuz, Karadeniz'de Sakarya gaz sahasında bulmuş olduğumuz doğalgazımız var. O doğalgazı da çıkarttığımızda Siirtlisi de, Ağrılısı da, Edirnelisi de, Ankaralısı da aynı şekilde istifade edecektir. Cumhuriyetimizin 100. yılında sizlerin hizmetine sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız bir sözü var; 'Batıda ne varsa doğuda o olacaktır' demiştir. Bakın 2002 iktidara geldiğimizde sadece 5 büyükşehirde doğal gaz varken, bugün 81 ilin tamamı, 650 ilçe merkezimizde doğalgaz kullanıyoruz. Siirt'te, İstanbul'da, Edirne'de yaşayan da hizmetlere erişim açısından aynı hak ve hukuka eşitliğe sahiptir, bunun için vatandaşlarımız arası bir ayrım yapmıyoruz. 2023'ten sonra yeni Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.





Bakan Fatih Dönmez daha sonra kent merkezinde yapılan Kızlar Tepesi ve Siirt Millet Bahçesi'ni gezerek, incelemelerde bulundu.