23 Nisan 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri THY'den yüreklere dokunan adım! Köy çocukları uçakla tanıştı

THY'den yüreklere dokunan adım! Köy çocukları uçakla tanıştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.04.2022
ABONE OL
THY’den yüreklere dokunan adım! Köy çocukları uçakla tanıştı

Türk Hava Yolları (THY), Giresun ve Ordu'nun köylerinde yaşayan 46 çocuğu hayata geçirdiği projeyle uçakla tanıştırdı. Ordu'nun Yokuşdibi ve Giresun'un Çatak köylerinde ilköğretim okulunda eğitim gören 10-12 yaş arası 23'er öğrenci olmak üzere toplamda 46 çocuk kendi isimleriyle düzenlenmiş biniş kartlarını alarak uçağa bindi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA