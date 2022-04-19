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THY’den "yüzde 190 zam" iddialarına yalanlama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.04.2022
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THY’den yüzde 190 zam iddialarına yalanlama

Türk Hava Yolları (THY), yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödemelerine yüzde 190 zam yapıldığına ilişkin iddiaları yalanlandı. Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği’nden yazılı bir açıklama yapıldı.

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