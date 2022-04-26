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THY'den "Dünya Pilotlar Günü" için özel klip

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.04.2022
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THY’den Dünya Pilotlar Günü için özel klip

Türk Hava Yolları (THY), Dünya Pilotlar Günü dolayısıyla klip hazırladı. Paylaşımda, "Gökyüzüne taşınan her hayalde onların emeği var. Büyük kavuşmaların mimarı pilotlarımıza teşekkür ederiz. 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.

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