SGK yeni projeyi duyurdu! Dikkat! 320 euro hibe verilecek

PROJEYE BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

"Women-Up" Projesi, hazırlık, tanıtım, başvuru ve kayıt, ödemelerin yapılması ve izleme ve destekleyici faaliyetler olmak üzere 5 aşamadan oluşuyor.

SGK tarafından hazırlanan proje için 16 Şubat 2022'de düzenlenecek açılış konferansının ardından şubat sonu veya mart başı gibi hibe başvurularının alınması planlanıyor. İşverenler tarafından hibe başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. İstenen kriterleri sağlayan işverenler, kesin kayıt için proje kapsamında açılan ofislere yönlendirilecek.