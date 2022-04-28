Şehit yakınları ve gazilere bayram ikramiyeleri yatırıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şehit yakınları ve gazilerin hesaplarına 2 bin TL bayram ikramiyesi yatırıldığını ayrıca hak sahiplerine her ayın 1’inde yapılan aylık destek ödemelerinin de bayram öncesine alınarak yarın hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, şehit yakınları ile gazilere maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla 13 Temmuz 2019'da kurulan ve Mütevelli Heyet Başkanlığı'nı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yürüttüğü Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın hak sahiplerine her ay verilen destek miktarlarını 1 Nisan 2022'den itibaren 1500 TL'den 2 bin 600 TL'ye yükselttiği kaydedildi.
Açıklamada, "Vakıf, 15 Temmuz darbe girişiminde, İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında ve Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanların yakınları ile gazi ve malullere Ramazan Bayramı ikramiyesi olarak toplam 6 milyon 388 bin TL ödedi. Şehit yakınları ile gazi ve malullerin hesabına mayıs ayı ödemeleri de 29 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek. Vakıf tarafından 2022 Mayıs ödemesi olarak 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine toplam 7 milyon 745 bin 400 TL, Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanların yakınları ve diğer hak sahiplerine toplam 239 bin 200 TL, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanların yakınları ile gazilere de toplam 319 bin 800 TL ödeme yapılacak. Böylece, mayıs ayı destek ödemesi olarak tüm hak sahiplerine toplam 8 milyon 304 bin 400 TL yatırılacak. Vakıf, şehit yakınları ve gaziler ile malullerin hesaplarına Ramazan Bayramı ikramiyesi ve mayıs ayı destek ödemesi olarak toplam 14 milyon 692 bin 400 yatırmış olacak" denildi.
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