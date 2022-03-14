14 Mart 2022, Pazartesi
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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: 100 bin TL'ye kadar hibe! Başvuru için 15 Mart son gün

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.03.2022 Güncelleme Tarihi: 14.03.2022
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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: 100 bin TL’ye kadar hibe! Başvuru için 15 Mart son gün

Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 100 bin TL'ye kadar hibe desteği verilecek olan uzman eller proje başvuru süresi 15 Mart'ta sona eriyor.

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