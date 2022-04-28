Son durum: Engellilere bayram ikramiyesi yatacak mı? 2022 engelli aylığı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi?
Engellilere bayram ikramiyesi yatacak mı? 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesinin hesaplara yatmaya başlamasının ardından, gözler ikramiyelerin engellilere de verilip verilmeyeceğine çevrildi. Engelli aylığı alan vatandaşlar, ikramiye ödemesi hakkında detayları araştırıyor. Peki, kimler ikramiye ödemesi alabilir? Engellilere bayram ikramiyesi yatacak mı? 2022 engelli aylığı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi? İşte cevaplar...
Engellilere bayram ikramiyesi yatacak mı? On bir ayın sulranı Ramazan'ın son günlerine girildi. Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte emeklilere yönelik verilen bayram ikramiyesi de ödenmeye başladı. Bu gelişmelerin ardından ikramiyelerin engellilere de verilip verilmeyeceği araştırılmaya başlandı. Peki, kimler ikramiye ödemesi alabilir? Engellilere bayram ikramiyesi yatacak mı? 2022 engelli aylığı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi? İşte haberin detayları...
ENGELLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ VAR MI?
Bayram ikramiyesi alan gruplar arasında engelliler yer almıyor. Bayram ikramiyesi engellilere verilmeyecek. Bayram ikramiyesi alan gruplar şu şekilde:
KİMLER İKRAMİYE ÖDEMESİNİ ALABİLİYOR?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.
RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
2022 Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 27-29 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.
Aylığını 17-21 Nisan tarihleri arasında alan 4/A'lı işçi emeklilerine ikramiye ödemeleri de bugün (27 Nisan) başladı. 22-26 Nisan arasında aylık alanların ödemeleri ise perşembe günü yapılacak.
4/B'li Bağ-Kur emeklilerinin bayram ikramiyesi 29 Mayıs Cuma günü yapılacak. 4/C'li memur emeklilerine hem bayram ikramiyeleri hem de mayıs ayı aylıkları cuma ödenecek.
KAÇ LİRA ÖDENİYOR?
Emekli ikramiyeleri yasanın çıktığı ilk yılda her bayram için 1.000 TL olarak belirlenmişti. Maaşı ne olursa olsun tüm emekliler her yıl 2.000 TL ikramiye aldılar. Dul ve yetim maaşı alanlara ise hisse oranları nispetinde ödeme yapıldı. Geçen yıl ikramiye 1.100 TL'ye çıkartıldı. Yine dul yetim maaşı alanlar hisse oranında (örneğin yüzde 75) ikramiye alacak.
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- Son durum: Engellilere bayram ikramiyesi yatacak mı? 2022 engelli aylığı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi?
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