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Son dakika: İngiltere'de son 30 yılın en yüksek enflasyonu: Artan enerji faturaları gündemde!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.04.2022
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Son dakika: İngiltere’de son 30 yılın en yüksek enflasyonu: Artan enerji faturaları gündemde!

Son dakika haberi... İngiltere, son 30 yılın en yüksek enflasyon seviyesini konuşuyor. Yükselen faturalar, milyonlarca İngiliz vatandaşını tercihe zorluyor. İngiltere basını, "5.3 milyon kişi ısıtmayla yemek yeme arasında tercih yapmak zorunda" diye yazdı. Emeklilerin, yükselen enflasyon karşısında zorlu geçim maliyetleriyle karşı karşıya kaldığı aktarıldı.

İngiltere, son 30 yılın en yüksek enflasyon seviyesini konuşuyor. Ülkede yüzde 5 düzeyinde seyreden enflasyon, gazetelerin manşetine yansıdı.

Yaşam maliyetleri artan İngiliz ailelerin öğün atladığını ve tatile çıkmak yerine evde kalmayı tercih ettiğini aktaran Mirror, halkın yarısından fazlasının birkaç ay içinde faturalarını ödeyemeyez duruma geleceğini yazdı.

"5.3 MİLYON KİŞİ ISITMAYLA YEMEK YEME ARASINDA TERCİH YAPMAK ZORUNDA"
Konuyla ilgili yapılan bir araştırmaya işaret edilen haberde, 5.3 milyon kişinin ısıtma ve yemek yeme arasında tercihte bulunmak zorunda kaldığına dikkat çekildi.

Haberde, "Artan faturalarla ilgili endişeler, araştırmaya konu olanların yarısından fazlasının akıl sağlığını etkiledi. Birçoğu için en büyük etki enerji faturaları." denildi.

ARTAN ENERJİ FATURALARI GÜNDEMDE
Enerji faturalarının 1971 sterlinden gelecek kış öncesi yılda 2 bin 500 sterlinin üzerine çıkabileceğine işaret edildi.

Bu arada Avrupa Birliği'nden ayrılma anlamına gelen Brexit'i savunan Londra yönetiminin aksine halk, ayrılık sürecinin İngiliz ekonomisini olumsuz etkilediğini düşünüyor.

Söz konusu araştırmaya katılanların yüzde 9'unun ev faturalarını karşılayamadığını söylediği, bunun da yaklaşık 4,8 milyon kişiye tekabül ettiği kaydedildi.

YÜKSELEN FİYATLAR NASIL ETKİLEDİ?
İnsanların yükselen fiyatlar karşısında radikal değişiklikler yaptığı, evde daha fazla kalma oranının yüzde 41, daha az kıyafet satın almanın yüzde 37, yakıttan tasarruf etmek için daha az araba yolculuğu yapmanın yüzde 30, iptal edilen tatil planlarının yüzde 16 ve aileden veya arkadaşlardan borç para alma oranının yüzde 13 arttığı belirtildi.

"EMEKLİLER RİSK ALTINDA"
Daily Express gazetesi de emeklilerin, yükselen enflasyon karşısında zorlu geçim maliyetleriyle karşı karşıya kaldığını okurlarına iletti.

Fiyat artışları yüzde 10'a doğru çıkarken, sabit gelirli milyonlarca hanenin, "evlerini ısıtamayabileceği, hatta yemek yiyemeyebileceği" kaydedildi.

Haberde, "Bir enerji firmasının patronu, geçim sıkıntısının korkunç maliyetinin bazı yaşlı ve savunmasız insanların ölümüne neden olacağına hiç şüphe yok dedi. Özellikle emekliler risk altında." notuna yer verildi.


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