Son dakika: İngiltere’de son 30 yılın en yüksek enflasyonu: Artan enerji faturaları gündemde!

"5.3 MİLYON KİŞİ ISITMAYLA YEMEK YEME ARASINDA TERCİH YAPMAK ZORUNDA"

Konuyla ilgili yapılan bir araştırmaya işaret edilen haberde, 5.3 milyon kişinin ısıtma ve yemek yeme arasında tercihte bulunmak zorunda kaldığına dikkat çekildi.

Haberde, "Artan faturalarla ilgili endişeler, araştırmaya konu olanların yarısından fazlasının akıl sağlığını etkiledi. Birçoğu için en büyük etki enerji faturaları." denildi.