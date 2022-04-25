Twitter satılacak mı? Elon Musk ile görüşmeler başladı

TWITTER'IN LOGOSU DEĞİŞEBİLİR

İş insanı Elon Musk, Twitter üzerinden birçok paylaşımda bulunuyor. Kripto paralara olan merakını Twitter üzerinden de belli eden Musk, Dogecoin'e ilişkin manipülatif açıklamalarda da bulunuyor. Satışın olması halinde Twitter'ın logosunun Dogecoin logosuna benzer bir hal alması da beklentiler içinde. Ayrıca Twitter'ı satın alması halinde tweetlere düzenleme yapılabileceğine dair değişikliği de gerçekleştirmesi bekleniyor.