Twitter satılacak mı? Elon Musk ile görüşmeler başladı
Dünyanın en fazla kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Twitter'ı satın almak isteyen milyarder iş insanı Elon Musk hedefine oldukça yaklaştı. Twitter idaresi ile Elon Musk satın alma için görüşmelere başladı.
TWITTER SATILDI MI?
Wall Street Journal'ın iddiasına göre satın Alma anlaşmasının bu hafta yapılabileceği öne sürüldü
MUSK ŞİRKETİ HER AN ELE GEÇİREBLİR
Elon Musk'ın piyasadan hisse toplayarak şirketi ele geçirme planlarını her an devreye alma ihtimaline karşılık olarak Twitter yönetimi satışa sıcak bakmaya başladı.
HAFTA SONU MASAYA OTURDULAR
Elon Musk ve Twitter yönetimi satışa dair teklifi değerlendirmek için hafta sonu bir araya geldi. Masada bazı konuların bulunduğu ve zorlu olan maddeler nedeniyle anlaşmanın garanti olmadığı da belirtildi.
MUSK'TAN 43 MİLYON DOLAR TEKLİF GELDİ
Twitter'a ne kadar ödeme yapacağı konusunda da pazarlıkların devam ediyor olması büyük önem arz ediyor. Musk en son teklifinde 43 milyar doları gözden çıkarmıştı.
Twitter bu hafta ilk çeyrek bilançosunu açıklayacak.
TWITTER'IN LOGOSU DEĞİŞEBİLİR
İş insanı Elon Musk, Twitter üzerinden birçok paylaşımda bulunuyor. Kripto paralara olan merakını Twitter üzerinden de belli eden Musk, Dogecoin'e ilişkin manipülatif açıklamalarda da bulunuyor. Satışın olması halinde Twitter'ın logosunun Dogecoin logosuna benzer bir hal alması da beklentiler içinde. Ayrıca Twitter'ı satın alması halinde tweetlere düzenleme yapılabileceğine dair değişikliği de gerçekleştirmesi bekleniyor.
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