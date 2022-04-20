Son dakika: Bayraktar DİHA test uçuşunda! Baykar yeni görüntüleri paylaştı

Savunma Sanayii Araştırmacısı Kadir Doğan DİHA ile ilgili konuyu şöyle özetlemişti:

"TSK'nın elinde çok ciddi seviyede ve farklı klasmanlarda platformlar var. TB-2, ANKA, Akıncı, Aksungur, ATAK helikopterleri ve savaş uçakları ilk akla gelenler. Bu gruba TB-3, milli savaş uçağı, insansız milli savaş uçağı gibi oyuncular da gelecek.

Tüm bunları TSK'nın müşterek harekat kabiliyeti üzerinden ele almak gerekiyor. Ağ merkezli bir sistemle söz konusu platformların hepsinin haberleştiğini düşünün. Bunlara kimi zaman karada topçuların, denizde savaş gemilerimizin dahil olduğunu hayal edin. Çok büyük bir keşif-istihbarat ve vuruş gücüne erişiyorsunuz.

Bu nedenle Bayraktar DİHA'nın muharip gücünün olmaması onun etkisini azaltmıyor. Aksine bu şekilde bir hava aracına olan ihtiyacımızı son derece güçlü bir şekilde gidermiş oluyor.

Bulut altı araçların en önemli özelliklerinden biri de hem askeri hem sivil alanlarda kullanılabilmeleri. Bu nedenle Bayraktar DİHA'yı rüzgar türbinlerinin gözetlenmesinde, stratejik enerji tesislerinin korunmasında, bir üniversitenin eğitimlerinde ya da tarım arazilerinin denetiminde görebilirsiniz.

Kullanım alanının çok fazla olması, bununla birlikte görev için etkili ve ucuz bir sistem olarak öne çıkması Bayraktar DİHA'ların ihracat şansını artıracak etmenler. Bu nedenle TB-2'de ya da örneğin Akıncı'da yakalayacağımız ihracat başarısının çok daha fazlasını Bayraktar DİHA ile yaşayabilir ve bu alandaki ihracat rekorumuzu kırabiliriz."



