Buzağı destekleri ne zaman yatacak? 2022 2. dönem buzağı destek ödemesi tarihi belli oldu mu? Son gelişmeler...
Buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak? Buzağı destekleme için başvuruda bulunan vatandaşlar, destek ödemelerinin hangi tarihte yapılacağını araştırmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her buzağı için bir kez destekleme ödemesi yapılacak ve çoklu doğumlarda her bir buzağı için desteklemeden faydalanılacak. Peki, buzağı destekleri ne zaman yatacak? 2022 2. dönem buzağı destek ödemesi tarihi belli oldu mu? İşte haberin detayları...
Buzağı destekleri ne zaman yatacak? Buzağı destekleme ödemesinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, söz konusu ödemelerin hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Ödemelerden yararlanabilmek için buzağıların TÜRKVET ve e-Islah'a kayıtlı olması ve doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) yaşamış olması gerekiyor. Peki, buzağı destekleri ne zaman yatacak? 2022 2. dönem buzağı destek ödemesi tarihi belli oldu mu? İşte cevaplar...
2022 BUZAĞI DESTEKLERİ NE ZAMAN YATACAK?
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından buzağı destekleme ödemesinin hangi tarihte yapılacağı henüz açıklanmadı. Destek ödemesinin tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.
BUZAĞI DESTEKLEME ŞARTLARI?
Hayvancılık desteklemesinden yararlandırılacak işletmelerde buzağıların 2021 yılında doğmuş, TÜRKVET ve e-Islah'a kayıtlı olması ve doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) yaşamış olması gerekecek. En az 50 baş dişi sığırı, soğutma tankı ve makineli sabit sağım sistemi bulunan işletmeler, 4 aydan önce buzağılarını satabilecek. Bu buzağılar 120 gün yaşamış ve aşıları tamamlanmış ise desteklemeden faydalanılabilecek.
Buzağıların anaları için ilkine buzağılama yaşı 510-810 gün arasında veya destekleme kapsamındaki buzağılaması ile bir önceki buzağılaması arasındaki sürenin 235-450 gün olması şartı aranacak.
Her buzağı için bir kez destekleme ödemesi yapılacak ve çoklu doğumlarda her bir buzağı için desteklemeden faydalanılacak.
Ödemeler, iki dönem halinde gerçekleştirilecek. Belirlenen illerde doğan ve gerekli şartların sağlandığı buzağılar için ek destek verilecek.
Etçi veya kombine ırk boğalardan veya bu ırkların bakanlıktan izinli tabii tohumlama boğalarının tohumlamasından doğan buzağılar için de gerekli şartları taşımaları durumunda destekleme ödemesi yapılacak.
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