Buzağı destekleri ne zaman yatacak? 2022 2. dönem buzağı destek ödemesi tarihi belli oldu mu? Son gelişmeler...

Buzağı destekleri ne zaman yatacak? Buzağı destekleme ödemesinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, söz konusu ödemelerin hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Ödemelerden yararlanabilmek için buzağıların TÜRKVET ve e-Islah'a kayıtlı olması ve doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) yaşamış olması gerekiyor. Peki, buzağı destekleri ne zaman yatacak? 2022 2. dönem buzağı destek ödemesi tarihi belli oldu mu? İşte cevaplar...

2022 BUZAĞI DESTEKLERİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından buzağı destekleme ödemesinin hangi tarihte yapılacağı henüz açıklanmadı. Destek ödemesinin tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.