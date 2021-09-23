23 Eylül 2021, Perşembe
DİHA için tarih verildi! DİHA'nın özellikleri hayran bıraktı! DİHA ne zaman çıkacak?
TEKNOFEST'te görücüye çıkan Türkiye'nin yeni gözdesi DİHA, seri imalat ve teslimat için gün sayıyor. Dikey iniş kalkış özelliğiyle dar alanda operasyon kabiliyeti sağlayan DİHA için tarih verildi. İşte Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı Sistemi'nin hayran bırakan özellikleri.
Giriş Tarihi: 23.09.2021 12:01 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 12:17
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