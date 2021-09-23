23 Eylül 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri DİHA için tarih verildi! DİHA'nın özellikleri hayran bıraktı! DİHA ne zaman çıkacak?

DİHA için tarih verildi! DİHA'nın özellikleri hayran bıraktı! DİHA ne zaman çıkacak?

TEKNOFEST'te görücüye çıkan Türkiye'nin yeni gözdesi DİHA, seri imalat ve teslimat için gün sayıyor. Dikey iniş kalkış özelliğiyle dar alanda operasyon kabiliyeti sağlayan DİHA için tarih verildi. İşte Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı Sistemi'nin hayran bırakan özellikleri.

Giriş Tarihi: 23.09.2021 12:01 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 12:17
  • 1
  • 16
DİHA için tarih verildi! DİHA’nın özellikleri hayran bıraktı! DİHA ne zaman çıkacak?

İlk kez TEKNOFEST'te sergilenen ve uçuş testlerinde sona gelinen Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı Sistemi'nin (DİHA) seri imalat ve teslimatlarının 2022 içerisinde yapılması hedefleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
DİHA için tarih verildi! DİHA’nın özellikleri hayran bıraktı! DİHA ne zaman çıkacak?

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te görücüye çıkan Bayraktar DİHA, dikey iniş kalkış özelliğiyle dar alanda operasyon kabiliyeti sağlıyor.

  • 3
  • 16
DİHA için tarih verildi! DİHA’nın özellikleri hayran bıraktı! DİHA ne zaman çıkacak?

150 kilometreye kadar haberleşme menziline sahip olan araçta, sensör füzyonu yardımlı tam otonom iniş, kalkış ve seyir özelliği de bulunuyor.

  • 4
  • 16
DİHA için tarih verildi! DİHA’nın özellikleri hayran bıraktı! DİHA ne zaman çıkacak?

Bayraktar DİHA'nın düşük yakıt tüketimli benzinli motoru, yüksek dayanım süresi sunuyor.

  • 5
  • 16
DİHA için tarih verildi! DİHA’nın özellikleri hayran bıraktı! DİHA ne zaman çıkacak?

Baykar Hava Aracı Tasarım Mühendisi Burak Özbek yaptığı açıklamada, Bayraktar DİHA'nın pist gereksinimi olmadan olduğu yerden havalanarak hem deniz platformlarında hem de karakollarda veya birlikler içerisinde konuşlanarak bu pist ihtiyacını ortadan kaldırıp uçuşu gerçekleştiren bir hava aracı olduğunu söyledi.