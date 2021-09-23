DİHA için tarih verildi! DİHA’nın özellikleri hayran bıraktı! DİHA ne zaman çıkacak?

Baykar Hava Aracı Tasarım Mühendisi Burak Özbek yaptığı açıklamada, Bayraktar DİHA'nın pist gereksinimi olmadan olduğu yerden havalanarak hem deniz platformlarında hem de karakollarda veya birlikler içerisinde konuşlanarak bu pist ihtiyacını ortadan kaldırıp uçuşu gerçekleştiren bir hava aracı olduğunu söyledi.