Consus borsada ne zaman işlem görecek? 2022 Consus Enerji (CONSE) halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

HALKA ARZ DETAYLARI

Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş'nin çıkarılmış sermayesinin 333.000.000 TL'den 385.500.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek olan toplam 52.500.000 TL nominal değerli 52.500.000 adet pay ile ortaklığın mevcut pay sahiplerinden Global Yatırım Holding A.Ş.'ye ait toplam 52.500.000 TL nominal değerli 52.500.000 adet pay olmak üzere, toplam 105.000.000 TL payın halka arzı gerçekleşecek.