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Consus borsada ne zaman işlem görecek? 2022 Consus Enerji (CONSE) halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2022 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022
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Consus borsada ne zaman işlem görecek? 2022 Consus Enerji CONSE halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

Consus borsada ne zaman işlem görecek? Consus Enerji'nin halka arz talep toplama işlemleri 14-15 Nisan'da gerçekleştirildi. Consus Enerji için başvuru yapan yatırımcılar, hisselerin ne zaman işlem göreceğini araştırıyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, Consus borsada ne zaman işlem görecek? 2022 Consus Enerji (CONSE) halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

Consus borsada ne zaman işlem görecek? Consus Enerji halka arz talep toplama 14-15 Nisan gerçekleştirildi. CONSE hisse koduyla gerçekleştirilen talep toplama sürecinin ardından hisselerin borsada ne zaman işlem göreceği merak ediliyordu. Konu hakkında detaylar belli oldu. Peki, Consus borsada ne zaman işlem görecek? 2022 Consus Enerji (CONSE) halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

CONSUS ENERJİ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Consus Enerji'nin halka arz sonuçları bugün açıklanacak. Consus Enerji 20 Nisan Çarşamba günü itibarıyla borsada işlem görmeye başlayacak.

HALKA ARZ DETAYLARI

Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş'nin çıkarılmış sermayesinin 333.000.000 TL'den 385.500.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek olan toplam 52.500.000 TL nominal değerli 52.500.000 adet pay ile ortaklığın mevcut pay sahiplerinden Global Yatırım Holding A.Ş.'ye ait toplam 52.500.000 TL nominal değerli 52.500.000 adet pay olmak üzere, toplam 105.000.000 TL payın halka arzı gerçekleşecek.

Satış miktarından fazla talep toplanması halinde, mevcut pay sahiplerinden Global Yatırım Holding A.Ş.'ye ait toplam 10.500.000 TL nominal değerli 10.500.000 adet pay olmak üzere, toplam halka arz edilen payların %10'una tekabül eden 10.500.000 TL nominal değerli 10.500.000 adet pay, ek satış kapsamında satışa sunulabilecek.

Borsada İşlem Göreceği Pazar: Yıldız Pazar
Şirket: Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.
Aracı Kurumlar: Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Global Menkul Değerler A.Ş
Borsa Kodu/Ticker: CONSE
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye: 333.000.000 TL
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 385.500.000 TL
Halka Arz Miktarı ve Türü: 52.500.000 TL nominal (Sermaye Artışı)
52.500.000 TL nominal (Ortak Satışı)
10.500.000 TL nominal (Ek Satış)

Halka Arz Büyüklüğü: 472.500.000 TL (Ek Satış Dahil 519.750.000 TL)
Halka Arz Fiyatı: 4,50 TL
Halka Arz Tarihleri: 14 – 15 Nisan 2022
Halka Arz Talep Yöntemi: Borsa'da Satış
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Borsa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama
Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım
Fiyat İstikrarı: Fiyat istikrarı payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün olarak planlanmaktadır.

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