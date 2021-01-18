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Tüm gözler Türkiye'nin yeni teknolojisi DİHA'da!

Dünyanın gözü Türk /'larının ardından 'ya çevrildi. Bayraktar , keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütecek. 12 saat havada kalma süresi ile dikkat çeken DİHA, tam otomatik uçuş sistemine sahip.

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.01.2021
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Tüm gözler Türkiye'nin yeni teknolojisi DİHA'da!

Türkiye'nin 'ları Suriye, Libya ve Karabağ'da tarih yazarak dünyanın dikkatini çekti. İngiltere ve Almanya'nın yakından takip ettiği İHA'ların ardından gözler 'lara çevrildi. Türkiye yeni teknolojilerine her gün bir yenisini eklerken Bayraktar için gün saymaya başladı.

İHA İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Türkiye Ukrayna ve Azerbaycan ile anlaşmalarını sürdürüyor. Son dönemde özellikle İngiltere ve Almanya'nın da Türk İHA'larına ilgisi arttı.

Türkiye'de üretilen İHA ve 'ları satın alan ya da almayı planlayan diğer ülkeler ise Sırbistan, Katar ve Libya.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Şu anda İHA ihracatı konusunda 7-8 ülke ile görüşüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

YENİ GÖZDE DİHA

Keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA), Taktik İHA sınıfında bir hava aracı olarak tanımlanmaktadır.

DİHA, otonom kalkış, otomatik seyir uçuşu, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapabilmektedir. Bayraktar DİHA, elektrik motorlarıyla kalkış yaptıktan sonra seyir uçuş moduna geçecek, seyir uçuş modunda sadece yakıt motoru aktif hale getirerek uçuşunu gerçekleştirmektedir.

İniş modu için dikey iniş, gövde üzerine iniş ve paraşütlü iniş olmak üzere üç farklı opsiyon bulunmaktadır. Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA), otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarını gerçekleştirebilen uçuş kontrol sistemine sahiptir.

GENEL UÇUŞ PERFORMANS DEĞERLERİ

150 Kilometre Haberleşme Menzili

45-50 Knot Seyir Hızı

80 Knot Maksimum Hız

9000 Feet Operasyonel İrtifa

15000 Feet İrtifa Tavanı

12 Saat Havada Kalma Süresi

5 Metre Kanat Açıklığı

5 Metre Uzunluk

Dikey İniş Kalkışlı

30 Kilogram Azami Kalkış Ağırlığı

5 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

Tam Otomatik Uçuş Sistemi

Sensör Füzyonu Yardımlı Tam Otonom

Otonom Kalkış ve İniş Sistemi

Yarı Otonom Uçuş Modu

Hataya Dayanıklı Sistem Mimarisi

Üç Yedekli Uçuş Kontrol Sistemi

Yedekli Servo Eyleyiciler

Elektro-Optik (EO) Kamera Modülü

Kızılötesi (IR) Kamera Modülü

Lazer Mesafe Ölçer

Lazer İşaretleyici

Digital Veri ve Video Link

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