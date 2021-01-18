Tüm gözler Türkiye'nin yeni teknolojisi DİHA'da!
Dünyanın gözü Türk İHA/SİHA'larının ardından DİHA'ya çevrildi. Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütecek. 12 saat havada kalma süresi ile dikkat çeken DİHA, tam otomatik uçuş sistemine sahip.
Türkiye'nin İHA'ları Suriye, Libya ve Karabağ'da tarih yazarak dünyanın dikkatini çekti. İngiltere ve Almanya'nın yakından takip ettiği İHA'ların ardından gözler DİHA'lara çevrildi. Türkiye yeni teknolojilerine her gün bir yenisini eklerken Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı için gün saymaya başladı.
İHA İÇİN SIRAYA GİRDİLER
Türkiye Ukrayna ve Azerbaycan ile anlaşmalarını sürdürüyor. Son dönemde özellikle İngiltere ve Almanya'nın da Türk İHA'larına ilgisi arttı.
Türkiye'de üretilen İHA ve SİHA'ları satın alan ya da almayı planlayan diğer ülkeler ise Sırbistan, Katar ve Libya.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Şu anda İHA ihracatı konusunda 7-8 ülke ile görüşüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
YENİ GÖZDE DİHA
Keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA), Taktik İHA sınıfında bir hava aracı olarak tanımlanmaktadır.
DİHA, otonom kalkış, otomatik seyir uçuşu, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapabilmektedir. Bayraktar DİHA, elektrik motorlarıyla kalkış yaptıktan sonra seyir uçuş moduna geçecek, seyir uçuş modunda sadece yakıt motoru aktif hale getirerek uçuşunu gerçekleştirmektedir.
İniş modu için dikey iniş, gövde üzerine iniş ve paraşütlü iniş olmak üzere üç farklı opsiyon bulunmaktadır. Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA), otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarını gerçekleştirebilen uçuş kontrol sistemine sahiptir.
GENEL UÇUŞ PERFORMANS DEĞERLERİ
150 Kilometre Haberleşme Menzili
45-50 Knot Seyir Hızı
80 Knot Maksimum Hız
9000 Feet Operasyonel İrtifa
15000 Feet İrtifa Tavanı
12 Saat Havada Kalma Süresi
5 Metre Kanat Açıklığı
5 Metre Uzunluk
Dikey İniş Kalkışlı
30 Kilogram Azami Kalkış Ağırlığı
5 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER
Tam Otomatik Uçuş Sistemi
Sensör Füzyonu Yardımlı Tam Otonom
Otonom Kalkış ve İniş Sistemi
Yarı Otonom Uçuş Modu
Hataya Dayanıklı Sistem Mimarisi
Üç Yedekli Uçuş Kontrol Sistemi
Yedekli Servo Eyleyiciler
Elektro-Optik (EO) Kamera Modülü
Kızılötesi (IR) Kamera Modülü
Lazer Mesafe Ölçer
Lazer İşaretleyici
Digital Veri ve Video Link