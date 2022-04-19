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Son dakika: Cep telefonu satışına ÖTV düzenlemesi! Cep telefonu fiyatları düşecek mi?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.04.2022 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022
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Son dakika: Cep telefonu satışına ÖTV düzenlemesi! Cep telefonu fiyatları düşecek mi?

Son dakika haberi... Cep telefonlarında ÖTV matrahlarında güncellemeye gidildi. yüzde 25 ÖTV’ye tabi matrah 1.500 liraya, yüzde 40 ÖTV’ye tabi matrah 1.500 ile 3.000 lira arasına, yüzde 50 ÖTV’ye tabi matrah ise 3.000 TL ve üzeri olarak yeniden düzenlendi. Peki cep telefonu fiyatlarında indirim olacak mı? İşte haberin detayları...

Cep telefonlarında ÖTV matrahları yeniden belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Özel Tüketim Vergisi matrahı 1.500 TL'yi aşmayan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 25 oldu.

ÖTV matrahı 1.500-3 bin TL arasında olan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 40 olarak belirlenirken, 3 bin TL'nin üzerindeki telefonlarda ise yüzde 50'lik oran değişmedi.

Cep telefonlarındaki vergi oranları değişmezken vergi matrah miktarları güncellendi.

Daha önce yüzde 25'lik dilimde 1.200 TL'yi geçmeyen telefonlar yer alıyordu. Yüzde 40'lık dilimde ise 1.200-2.400 TL'lik ÖTV matrahı olan telefonlar bulunuyordu.

FİYATLAR DÜŞECEK Mİ?

Düzenlemeyle özellikle yerli yoğun olduğu kategorilere yönelik ÖTV oranına esas matrah eşiklerinin güncellenmesi sonucu dolaylı olarak düşecek söz konusu vergi oranlarının, bu malların fiyatlarına indirim olarak yansıması öngörülüyor.

Yerli imalatın yoğun olduğu kategorilerde yapılan matrah artırımıyla bu segmentte fiyatların düşmesi ve dolayısıyla tercihlerin bu yerli üretime kayarak cari açığın da azaltılması bekleniyor. Ayrıca, değişiklikle yerli imalatın yoğun olduğu kategorilerde matrah artırımıyla fiyatların düşmesi sonucu enflasyona da olumlu katkı vermesi amaçlanıyor.



Kararın, ÖTV matrahı 640 ile 1500 lira arasında cep telefonlarında yüzde 10,71'lik fiyat avantajı yaratarak 113-265 lira bandında indirim sağlaması, 1500-3 bin lira aralığında olanlarda yüzde 6,67'lik fiyat avantajıyla 177-377 lira bandında bir indirim oluşturması bekleniyor.

Böylece maliye politikası değişikliğiyle yüksek fiyatlı cep telefonlarına olan talebin düşük ÖTV oranına tabi telefonlara yönelmesi, bu kapsamda daha az yüksek fiyatlı telefon ithal edilmesi, yerli imalatın artması, buna bağlı ithalat miktarının azalması ve kompozisyonunun değişerek cari açığın azalmasına olumlu katkı vermesi hedefleniyor.

TÜTÜNDE DÜZENLEME YAPILDI

Ayrı bir kararla tütündeki ÖTV matrahları da yeniden belirlendi. Buna göre net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olan tütünlerde vergi oranı yüzde 55, asgari maktu vergi tutarı 0,0921 ve maktu vergi tutarı 0,8370 oldu. 500 gramı geçen ambalajlarda olan tütünlerde de aynı oran belirlendi.

ÖTV MATRAHI NEDİR?

Özel Tüketim Vergisi matrahı ürünlerden alınacak vergi miktarını belirlemede kulllanıyor. Matrah, vergi borcunu hesaplamak için kullanılan, vergi yasalarına göre belirlenen vergiye tabi tutar anlamına geliyor.

Yapılan düzenlemeyle düşük ve orta segmentteki telefonlarda vergi yükünün hafiflemesi bekleniyor.

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