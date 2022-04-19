Son dakika: Cep telefonu satışına ÖTV düzenlemesi! Cep telefonu fiyatları düşecek mi?

FİYATLAR DÜŞECEK Mİ?

Düzenlemeyle özellikle yerli yoğun olduğu kategorilere yönelik ÖTV oranına esas matrah eşiklerinin güncellenmesi sonucu dolaylı olarak düşecek söz konusu vergi oranlarının, bu malların fiyatlarına indirim olarak yansıması öngörülüyor.



Yerli imalatın yoğun olduğu kategorilerde yapılan matrah artırımıyla bu segmentte fiyatların düşmesi ve dolayısıyla tercihlerin bu yerli üretime kayarak cari açığın da azaltılması bekleniyor. Ayrıca, değişiklikle yerli imalatın yoğun olduğu kategorilerde matrah artırımıyla fiyatların düşmesi sonucu enflasyona da olumlu katkı vermesi amaçlanıyor.