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Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 2 ANKA-S ve 1 AKSUNGUR

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 24.03.2022 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 2 ANKA-S ve 1 AKSUNGUR

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapacak olan 2 ANKA-S ile 1 AKSUNGUR insansız hava araçlarının (İHA) envantere alındığını açıkladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen ANKA-S ile AKSUNGUR İHA'nın teslimatlarına bir yenisi daha eklendi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimiz bünyesinde görev yapacak olan 2 adet ANKA-S ve 1 adet AKSUNGUR İHA envantere alındı. Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun" denildi.

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