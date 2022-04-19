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Araç sahipleri dikkat! SİBERAY'dan HGS uyarısı: Sahte linklerle dolandırıyorlar

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.04.2022 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022
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Araç sahipleri dikkat! SİBERAY’dan HGS uyarısı: Sahte linklerle dolandırıyorlar

Son dakika haberi... Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (SİBERAY), vatandaşları "HGS işlemleri" görünümüyle iletilen sahte linklerle dolandırıcılık yapanlara karşı uyardı.

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