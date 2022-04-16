Bayram ikramiyesi belli oldu mu? 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL? SON DAKİKA HABERLER

Son dakika... Bayram ikramiyesi belli oldu mu? Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala emeklilere yönelik verilen bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı merak ediliyor. Geçen yıl ikramiye 1.000 liradan 1.100 TL'ye çıkartıldı. Bayram için geri sayım başlarken, ikramiyelerde bir artış beklentisi oluştu. Peki, bayram ikramiyesi belli oldu mu? 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL? İşte haberin detayları...

BAYRAM İKRAMİYESİ BELLİ OLDU MU?

Geçtiğimiz yıl 1.000 liradan 1.100 liraya çıkarılan ikramiyede bu yıl da zam beklentisi oluştu. Bayram ikramiyesinde çeşitli rakamlar dile getirildi. Bayram ikramiyesi için kesin karar bu ay belli olacak.

İşte öne çıkan rakamlar: