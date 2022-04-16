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Bayram ikramiyesi belli oldu mu? 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL? SON DAKİKA HABERLER

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2022
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Bayram ikramiyesi belli oldu mu? 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL? SON DAKİKA HABERLER

Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl 1.000 liradan 1.100 liraya çıkarılan bayram ikramiyesinde bu yıl bir artış daha bekleniyor. Birçok formülün gündeme geldiği bayram ikramiyesinin belirlenip belirlenmediği merak ediliyor. Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, bayram ikramiyesi belli oldu mu? 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL? İşte son gelişmeler...

Son dakika... Bayram ikramiyesi belli oldu mu? Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala emeklilere yönelik verilen bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı merak ediliyor. Geçen yıl ikramiye 1.000 liradan 1.100 TL'ye çıkartıldı. Bayram için geri sayım başlarken, ikramiyelerde bir artış beklentisi oluştu. Peki, bayram ikramiyesi belli oldu mu? 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL? İşte haberin detayları...

BAYRAM İKRAMİYESİ BELLİ OLDU MU?

Geçtiğimiz yıl 1.000 liradan 1.100 liraya çıkarılan ikramiyede bu yıl da zam beklentisi oluştu. Bayram ikramiyesinde çeşitli rakamlar dile getirildi. Bayram ikramiyesi için kesin karar bu ay belli olacak.

İşte öne çıkan rakamlar:

FORMÜL 1: İkramiye formüllerinden biri, enflasyon oranında artış yapılması. 2021 enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti. İkramiye yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş ödeme alınabilecek.

FORMÜL 2: İkramiye artışında yeniden değerleme oranı da dikkate alınabilir. Bu yılın başında bazı vergi, harç ve cezaların güncellemesinde yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranı baz alındı. Eğer bu artış ikramiyeye yansıtılırsa bin 100 liralık tutar, bin 498 lira 20 kuruş olabilecek. Bu yıl 2 bayramda elde edilecek gelir 2 bin 996 lira 40 kuruşu bulacak.

FORMÜL 3: Bu yılki net asgari ücrette ise yüzde 50.51 artış gerçekleşti. Bu oran da ikramiye artışına uygulanabilir. Bu formül hayata geçirilirse, emeklilerin bayram ikramiyesi bin 655 lira 61 kuruşa çıkabilecek. Yıllık alınacak toplam ödeme de 3 bin 311 liraya ulaşacak.

FORMÜL 4: Bir diğer formül ise 2 bayramda asgari ücret tutarında ödeme yapılması... Bu formüle göre; emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramları'nda toplam 4 bin 253 lira 40 kuruş ikramiye ödenecek. Emeklilerin ikramiyesinde yıllık 2 bin 53 lira artış yaşanmış olacak. Bayram başına ikramiye 2 bin 126 lira 70 kuruşa çıkacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bu yıl Ramazan Bayramı 2-4 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek. Ramazan Bayramı ikramiyesinin Nisan ayının son haftasında emeklilerin hesabına yatırılması bekleniyor.

İKRAMİYE KİMLERE VERİLİYOR?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

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