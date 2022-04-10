Emeklinin zamlı maaş takvimi belli oluyor! Emekli aylığı yüzde 34 artacak
Son dakika haberine göre: Emekliler için Nisan ayı ile başlayacak ödemeler Temmuz’un sonuna kadar devam edecek. Önce ikramiyeler ödenirken daha sonra zamlı maaşlar emeklilerin hesabında olacak.
Milyonlarca emekli için yılın ikinci maaş artışı yaklaşırken ödeme takvimi de netleşmeye başladı.
Bu oranın üzerine üç aylık enflasyon daha eklenince kesin rakam 3 Temmuz'da belirlenecek. Böylece SSK ve Bağ-Kur'lular 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alırken memur ve memur emeklileri yüzde 7 oranındaki toplu sözleşme artışına ilaveten 7.5 puanı aşan oranda enflasyon farkı alacak. yapılan tahminlere göre 6 aylık enflasyonun yüzde 34,62 civarında çıkması bekleniyor.
Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artış oranı yüzde 34,62 olurken memurların ve memur emeklilerinin zamları ise yüzde 7 + 27,12 şeklinde olacak. Toplamda da memur ve memur emeklisi artışı yüzde 34,12'yi bulacak.
İKRAMİYEYE ÖZEL YASA
Emekli bayram ikramiyelerinin ilk ödemesi bu ay sonunda yapılacak. Yapılması planlanan artış ile ilgili düzenlemenin de önümüzdeki günlerde TBMM gündemine gelecek olan torba yasanın içinde yer alması planlanıyor. Şu anda 1.100 TL olan ikramiyenin 1.500 TL'ye çıkartılması için bir düzenleme yapılacağı konuşuluyor.
Eğer bu formül kabul görürse ikramiyenin her yıl enflasyon kadar artırılması kesinlik kazanacak. Bu yıl içinde yüzde 36 artış olacak. Başka formüle göre ise bu yıl ikramiyelerin 2.000 TL'ye çıkartılması. Böylece toplamda 4000 TL ödenecek.
İLK ÖDEME BU AY
25-30 Nisan: Ramazan bayramı ikramiyesi
3 Temmuz: SSK ve Bağ-Kur'luya enflasyon artışı
3 Temmuz: Memur emeklisine Yüzde 7+ Enflasyon farkı
4-8 Temmuz: Kurban Bayramı ikramiyes
15-25 Temmuz: Zamlı maaş ve fark ödemesi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YDS saat kaçta başlıyor ve bitiyor? ÖSYM ile YDS sınavı ne kadar, kaç dakika sürecek? Sınav giriş belgesi sorgulama...
- Nisan ara tatili kaç gün sürecek 2022? Nisan ara tatili ne zaman başlıyor? MEB açıkladı...
- OGM 5 bin işçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak? OGM işçi alımı başvuruları başladı mı?
- AUZEF vize sınavları ne zaman? AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı mı? Online, yüz yüze...
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
- Benzin indirimi son gelişmeler: 8 Nisan benzin litre fiyatı ne kadar olacak? Güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları....
- SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat kesildi! EYT'li için 3 ayrı hesap sıralandı! Emekli maaşı artırmanın yolu...
- AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF 2022 sınav sonuçları açıklandı mı?
- İŞKUR'a başvuran 15-60 yaş arası herkes yararlanacak! 7.852 TL - 17.014 TL arası cep harçlığı! %70 istihdam zorunluluğu...
- Tarımsal destekleme ödemeleri ne zaman ödenecek? 2022 Çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yattı mı? Ödeme tarihleri..
- KASABA DOKTORU DİZİSİ OYUNCU KADROSU: Kasaba Doktoru dizisi oyuncuları kimlerdir, konusu ne? Kasaba Doktoru dizisi nerede, hangi semtte çekiliyor?
- Aziz dizisi bu akşam var mı, yok mu? Aziz dizisi neden yok, final mi yaptı? 8 Nisan Show TV yayın akışı...