Sırbistan da Bayraktar SİHA’lar için sıraya girdi!

"ÇİN SİHA'SINDAN DAHA YIKICI"

Vucic'e göre Sırp Ordusu "Sparrow" insansız hava araçlarına ve daha az yıkıcı güce sahip CH92'ye sahip, ancak daha büyük yıkıcı güce sahip CH95 uçaklarının tedarik edilmesi gerekecek. 2010 yılında Vucic ilk kez Türk yapımı insansız hava aracı Bayraktar TB2 SİHA ile ilgilendiklerini açıklamıştı.