Ehliyet ve kimliklerde yeni dönem! Tamamen değişiyor | Yeni çipli kimlik kartı ile ilgili flaş gelişme!

KİMLİK KARTLARINA ÖDEME SİSTEMİ YÜKLENECEK

Maliye Bakanlığı ile birlikte ortak bir çalışma yürüttüklerini belirten Soylu kimlik kartlarının kredi kartı gibi kullanılabilmesi için çalışmaların yüzde 80'inin tamamlandığını söyledi. Şu anda çalışmalar hala devam ediyor. Uygulama devreye alındığında artık vatandaşlar yeni kimlik kartlarını yalnızca nüfus cüzdanı gibi kullanmakla kullanmayacaklar aynı zamanda da hem alışveriş yapabilecekler hem de kredi işlemini gerçekleştirebilecekler; yine aynı zamanda birçok işlerinde para transferleri yapabilecekler.