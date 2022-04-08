Bayram ikramiyesi için kritik hafta: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri...

Bayram ikramiyelerine yapılacak artışla ilgili olarak yeniden değerleme oranının dikkate alınması konusu da gündem de yer alıyor. Buna göre, 2022 sene başında bazı harç, ceza ve vergilerin güncellenmesinde yüzde 36,2 oranında yeniden değerleme yapıldı.

Bu oran bayram ikramiyelerine yansıtıldığı takdirde her bir bayram için verilecek ikramiye tutarı 1.498 TL 20 kuruşa ulaşabilir.