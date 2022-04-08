Bayram ikramiyesi için kritik hafta: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri...
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emeklinin 2022 bayram ikramiyesi için artık sayılı günler kaldı. Ramazan ve Kurban Bayramı için verilen ikramiyeler, genellikle bayram arifesinde ödeniyor. Ancak bu yıl Ramazan Bayramı arefesi Pazar gününe denk geldiği için bayram ikramiyelerinin ne zaman verileceği merak ediliyor. İşte, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri...
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri milyonlarca emekli ve yakını tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Emekli bayram ikramiyeleri geçtiğimiz yıl 1000 TL'den 1100 TL'ye yükseltilmişti. Bu yıl asgari ücrete yapılan yüzde 50,5 oranındaki zammın ardından bayram ikramiyelerine de zam gelmesi bekleniyor. İşte, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri...
EMEKLİNİN 2022 BAYRAM İKRAMİYESİ KAÇ PARA OLDU?
Emeklinin 2022 bayram ikramiyesinin zamlanıp zamlanmayacağına ilişkin henüz net bir bilgi açıklama yapılmadı ancak emekli bayram ikramiyesine zam yapılacağına kesin gözle bakılıyor. Bununla birlikte yapılacak zam oranı konusunda da farklı görüşler bulunuyor.
Bu görüşlerden ilki emekli bayram ikramiyesine 2022'de enflasyon oranında zam yapılacağı yönünde. Eğer böyle bir zam yapılırsa emekli bayram ikramiyesi 1.496 TL olur. Her iki bayram ikramiyesinin toplamı ise 2.993 TL'ye ulaşır.
Emekli bayram ikramiyesine yapılacak zam ile ilgili bir başka görüş ise asgari ücrete yapılan zammın bayram ikramiyelerine de yansıyacağı yönünde. Asgari ücrete sene başında yüzde 50,51 oranında zam yapılmıştı. Eğer bu zam oranı bayram ikramiyelerine de yansıtılırsa Ramazan Bayramı ikramiyesi 1.655 TL olur. Her iki bayram ikramiyesi tutarı ise 3 bin 311 TL'ye ulaşır.
Bayram ikramiyelerine yapılacak artışla ilgili olarak yeniden değerleme oranının dikkate alınması konusu da gündem de yer alıyor. Buna göre, 2022 sene başında bazı harç, ceza ve vergilerin güncellenmesinde yüzde 36,2 oranında yeniden değerleme yapıldı.
Bu oran bayram ikramiyelerine yansıtıldığı takdirde her bir bayram için verilecek ikramiye tutarı 1.498 TL 20 kuruşa ulaşabilir.
Emekli bayram ikramiyesine yapılacak zam için en iyimser beklenti ise Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere asgari ücret tutarında bayram ikramiyesi ödenmesi. Bu ise Ramazan Bayramı'nda emeklilere 2 bin 126 TL 70 kuruş ikramiye anlamına geliyor.
BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN VERİLECEK BELLİ OLDU MU?
Bayram ikramiyelerinin ne zaman verileceği henüz açıklanmadı. Ancak arifenin Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle Ramazan Bayramı ikramiyesinin en geç 29 Nisan Cuma gününe kadar ödeneceği tahmin ediliyor.
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