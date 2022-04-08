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Türkiye’de Nesnelerin İnterneti Yatırımları 1,2 milyar doları aştı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.04.2022
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Türkiye’de Nesnelerin İnterneti Yatırımları 1,2 milyar doları aştı

Future Of Technology: ‘Nesnelerin İnterneti ve Yeni Ekonomi Ekosistemi’ Webinarı’nda konuşan T. C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Gökhan Evren 2021’de Türkiye’de 1,2 milyar dolar yatırım yapılan Nesnelerin İnternetine, 5G kapsamında hazırlandığını, 6G çalışmalarının da başladığını söyledi.

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