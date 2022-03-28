28 Mart 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri THY'den "aşı kartı veya PCR testi" kararı

THY'den "aşı kartı veya PCR testi" kararı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.03.2022
ABONE OL
THY’den aşı kartı veya PCR testi kararı

Türk Hava Yolları (THY), Polonya uçuşlarında Kovid-19 tedbirlerinin sona erdiğini, ülkeye girişlerde aşı kartı veya PCR testi ibraz etme zorunluluğu olmadığını bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA