Yastık altından ekonomiye! Hazine ve Maliye Bakanlığı hazırladı: Altında dönüşüm rüzgarı
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Altın Tasarruf Ekosistemi Projesi' yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla uygulanmaya devam ediyor. Vatandaşlar, Darphane tarafından üretilen ziynet altınlarını adet fark etmeksizin sisteme dahil olacak banka ve finans kuruluşlarında Çeyrek Hesap ya da Kazandıran Çeyrek Hesaplara yatırabiliyor. Daha sonra istedikleri zaman, yeni tarihli aynı cins altını banka şubelerinden çekebiliyor. Vatandaşlar sistem hakkında "444 7979" numaralı çağrı merkezini arayarak detaylı bilgi alabiliyor.
İstanbul Altın Rafinerisi (İAR), Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 1 Mart itibarıyla uygulanmaya başlanan Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi (KAD-SİS) ile ilgili merak edilen konuları açıkladı.
Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla uygulanmaya başlanan 'Altın Tasarruf Ekosistemi Projesi' ile ilgili bilgi veren İAR CEO'su Ayşen Esen, "Vatandaş elinde bulundurduğu altınları altın değerleme noktaları aracılığıyla haftanın her günü banka hesabına kolayca, anında ve güvenle aktarabiliyor.
Sistem; vatandaş, kuyumcular ve bankalar olmak üzere üç aşamalı süreçten oluşuyor. Her kademede güvenlik ilkesini esas alarak ilerliyoruz. Ülkemizde yastık altında kalan altın tasarrufunun 5 bin ton olduğu düşünülüyor, bu rakam 300 milyar dolara tekabül ediyor. Bu tasarrufların ekonomiye kazandırılması çok değerli" dedi.
Altın değerleme noktalarının sayısının arttığını ifade eden Esen, "Projenin sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Türkiye'de 60 şehirde yer alıyoruz. Kamu bankaları dışında özel bankalar da bu sisteme dahil edilmeli. Tüm Türkiye genelinde 200 Altın Değerleme Noktası varken, bunu bin 500 seviyelerine kadar yükseltmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.
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