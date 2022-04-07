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Kars'ın üç ilçesinde arazi toplulaştırması yapılacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.04.2022
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Kars’ın üç ilçesinde arazi toplulaştırması yapılacak

Kars'ın Akyaka, Arpaçay ve Susuz ilçelerine bağlı bazı köylerde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri gerçekleştirilecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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