Geri dönüşümde rekor! İhracat potansiyeli güçlendi

Türkiye'de her yıl doğada 500 yıl yok olmayan 400 bin tona yakın lastik hurdaya çıkıyor. Bu lastikler Türkiye'nin önde gelen entegre sıfır atık tesisinde işlenip, enerjiye dönüştürülerek ekonomiye yılda 100 milyon dolar katkı sağlıyor. Türkiye'de her yıl, atık hale gelen ve çevreye ciddi oranda zarar veren yaklaşık 400 bin tona yakın taşıt lastiği tesisler, "sıfır atık" olarak geri dönüştürülüyor.

Türkiye'nin bu alandaki son yatırımları Avrupa Birliği ülkelerinden de ileri durumda. Yeni teknolojiyle ömrünü tamamlayan araç lastiklerinin içindeki ince tel parçaları mıknatısla lastiklerden ayrılıp tekrar ekonomiye kazandırılıyor. Lastik kısımlardan ise pirolitik yağ ve karbon elde ediliyor.