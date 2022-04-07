Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci duyurdu: Ramazan ayı boyunca ucuz et satışı başlatıldı
SON DAKİKA! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TRT'de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Başkan Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda vatandaşa müjdeli bir haber veren Bakan Kirişci, "Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımız ucuz et yesin diye market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, önce Et Süt Kurumu'nun 18 satış mağazasında ve devamında da Tarım Kredi marketlerinin 150'sinde bugün itibarıyla et satışlarımız başlamış durumda." dedi. Ayrıca Kirişci, Türkiye'nin tarım politikasına ilişkin, "Bu yıl 1 milyon hektarlık alanı üretime yeniden kazandıracağız" şeklinde konuştu. Peki, Et Ve Süt Kurumu'nun güncel fiyat listesinde et fiyatları ne kadar? Detaylar haberimizde…
SON DAKİKA! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TRT'de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
"STRATEJİK OLAN ÜRÜNLERE ÖNCELİK VERECEĞİZ"
Bakan Kirişci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
Türkiye'de üretim yok demek üreticilerimize büyük haksızlıktır. Kendi tercihlerimizi baştan yapmak zorundayız. Un, yağ ve şeker... Bu üç ürünün hammaddesi olan ürünleri üretiyor olmamız lazım. Bizim temel paradigmamız, yaklaşımımız stratejik olan ürünlere öncelik vereceğiz.
"TÜRKİYE MİNİMUM ETKİLERLE GEÇİRMEYE ÇALIŞIYOR"
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle hububat başta olmak üzere yağlı tohumlar yine hakeza buralarda bu tarımsal ürünlerle ilgili dünya genelinde bir sıkıntı yaşanırken Türkiye bunu tabir yerindeyse minimum etkilerle geçirmeye çalışıyor.
"TÜRKİYE'NİN KÜÇÜKBAŞ VE BÜYÜKBAŞ HAYVANDA SORUNU YOK"
Mevcut stoklarımızda bir problem yok. Et fiyatları konusunda etin kaynağı olan olan yem, bir kilo etin yüzde 70'ini yemin kendisi oluşturur. Süt hayvancılığında da aynıdır bu. 1 kilo süt ile 1.3 kg yem almalı deriz. Türkiye'nin gerek büyükbaş gerek küçükbaş konusunda hiçbir problemi yok.
VATANDAŞA İNDİRİMLİ ET MÜJDESİ
Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımız ucuz et yesin diye market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, önce Et Süt Kurumu'nun 18 satış mağazasında ve devamında da Tarım Kredi marketlerinin 150'sinde bugün itibarıyla et satışlarımız başlamış durumda.
Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ramazan boyunca vatandaşlarımız ucuz et yesin diye market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, ucuz et satışları bugünden itibaren başlamış durumda.
Kurban Bayramı için de aynı şekilde mevcut stoklarımız yeterli. Kurbanla ilgili de üreticilerimizin bu mevcut piyasa şartlarını da dikkate alarak, et fiyatları da üreticimizi memnun eder düzeyde. Buradan hareketle de buraya olan ilgilerini sürdüreceklerini düşünüyoruz.
TÜRKİYE'NİN TARIM POLİTİKASI
Boş olan ekilmemiş alanları, yüzde 75'ini hibe ettiğimiz tohumluklarla teşvik edeceğiz. İnşallah amacımız bu yıl burasının asgariden 1 milyon hektarlık kısmını üretimle yeniden buluşturmak, kazandırmak istiyoruz.
ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE
AFAD'ın koordinasyonunda diğer kurumlarımızla birlikte, Allah göstermesin bu tür doğal afetlere ve sıkıntılara karşı teyakkuz halindeyiz.
KILIÇDAROĞLU'NUN PAYLAŞIMINA YANIT
Bu ülkede aç ve açıkta hiç kimse yok. Milletimiz kıtlıkla, yoklukla hiç tanışmadı, karşılaşmadı. Üreticilerimiz gece gündüz çalışıyor. Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı alışkanlık haline geldi. Gıda konusu siyasete malzeme edilecek bir konu değil.
İŞTE ET VE SÜT KURUMU'NUN GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
Peki, Et Ve Süt Kurumu'nun güncel fiyat listesinde et fiyatları ne kadar? Detaylar haberimizde…
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