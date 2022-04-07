Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci duyurdu: Ramazan ayı boyunca ucuz et satışı başlatıldı

KILIÇDAROĞLU'NUN PAYLAŞIMINA YANIT



Bu ülkede aç ve açıkta hiç kimse yok. Milletimiz kıtlıkla, yoklukla hiç tanışmadı, karşılaşmadı. Üreticilerimiz gece gündüz çalışıyor. Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı alışkanlık haline geldi. Gıda konusu siyasete malzeme edilecek bir konu değil.

İŞTE ET VE SÜT KURUMU'NUN GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Peki, Et Ve Süt Kurumu'nun güncel fiyat listesinde et fiyatları ne kadar? Detaylar haberimizde…

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