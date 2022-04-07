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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "10 bin sürekli işçi alımı" açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.04.2022
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan 10 bin sürekli işçi alımı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 10 bin sürekli işçi alımının yapıldığını duyurdu.

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