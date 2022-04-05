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Turkven’den yeni nesil atıştırmalık markası Züber’e yatırım

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.04.2022
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Turkven’den yeni nesil atıştırmalık markası Züber’e yatırım

Türkiye’nin öncü girişim sermayesi şirketi Turkven’in danışmanlığını yaptığı uluslararası yatırımcılar, yeni nesil atıştırmalık markası Züber’e yatırım yaptı.  Turkven bu ortaklık ile Türkiye’de sağlıklı atıştırmalık kategorisinin kurucusu Züber’i globalleşme yolculuğunda destekleyecek. Sağlıklı ve lezzetli atıştırmalıklarla kısa sürede tüketicilerin beğenisini kazanan Züber, 2017 yılından günümüze pazarının en büyük oyuncusu olmayı başardı.

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