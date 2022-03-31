Savaş dikkatleri kripto paralara çevirtti! Yeni gelecek Blokzincir teknolojisi

KRİPTO PARA TEKNOLOJİSİ

Bu savaş sürecinde yeni bir yöntem ağırlığını adım adım hissettirmeye başladı. Bireyler ve ardından da hükümetler, para transferleri ve yurtdışından bağış toplayabilmek için kripto teknolojilere döndü. Bunun için resmi kripto cüzdan hesapları ve sonrasında da kurumsal sayfalar hazırlandı. Ukrayna hükümeti Mart'ın üçüncü haftası itibarıyla sadece kripto paralar üzerinden 100 milyon doların üzerinde bağış toplamış durumda.

Savaş dönemindeki uluslararası yaptırımlar ve ülkelerin finansal işlemlere engeller koyması ilgiyi bu tür alternatiflere kaydırmaktadır. Ukrayna Savaşı bu doğrultuda uluslararası para transfer sistemi SWIFT ve ABD'li kartlı ödeme sistemlerine alternatif arayışlarıyla birlikte; kripto paraların da geleneksel transfer sistemlerinin yerini tutabileceği tartışmalarını da gündeme taşıdı.

Şüphesiz, kripto paraların, savaş dönemlerinde kullanımının önemli avantajları olacaktır. Her şeyden önce kripto paralar, transfer kolaylığı ve güven sağlıyor; işlemler, dijital ağlarla takip edilebiliyor. Kripto paraların işlem hızı ve daha etkin bir transfer yolu sağlaması, değer kayıplarından kaçınmak ve transferler maliyetini aşağı çekmesi yönleriyle de avantajlı. Dahası kripto paralar, konvansiyonel finansal ve bankacılık işlemlerinin tamamen durduğu veya engellendiği dönemlerde alternatif veya paralel bir transfer metodu da sunuyor. Savaş dönemlerinde ulusal kağıt paralara talebin zayıflaması, aşırı yüksek enflasyon ve dövize ilginin aşırı artışın getireceği ekstra sorunlar da kripto para alternatifi ile bir ölçüde engellenmiş olur.