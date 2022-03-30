Motorin indirimi son dakika: 30 Mart mazot, benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt fiyatları güncel liste

Motorin indirimi ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Brent petrolün varil fiyatında düşüş yaşanmasının ardından, bu gece motorinin litre fiyatına 1 lira 50 kuruşluk bir indirim yapıldı. Motorin grubunda yarından itibaren geçerli olmak üzere bir indirim daha yapılacak. Peki, 30 Mart mazot, benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte akaryakıt fiyatları güncel liste...