30 Mart 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Motorin indirimi son dakika: 30 Mart mazot, benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt fiyatları güncel liste

Motorin indirimi son dakika: 30 Mart mazot, benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt fiyatları güncel liste

Son dakika... Motorine dün yapılan 1 lira 50 kuruşluk indirimin ardından bu gece yarısından itibaren bir indirim daha yapılacak. Brent petrolün varil fiyatı, dün 111,6 dolar seviyelerinden 102 dolara kadar gerilemesinin ardından akaryakıt fiyatlarına indirim yapıldı. Peki, 30 Mart mazot, benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte akaryakıt fiyatları güncel liste...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.03.2022 11:12 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 11:12
  • 1
  • 14
Motorin indirimi son dakika: 30 Mart mazot, benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt fiyatları güncel liste

Motorin indirimi ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Brent petrolün varil fiyatında düşüş yaşanmasının ardından, bu gece motorinin litre fiyatına 1 lira 50 kuruşluk bir indirim yapıldı. Motorin grubunda yarından itibaren geçerli olmak üzere bir indirim daha yapılacak. Peki, 30 Mart mazot, benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte akaryakıt fiyatları güncel liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Motorin indirimi son dakika: 30 Mart mazot, benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt fiyatları güncel liste

MOTORİNE BİR İNDİRİM DAHA

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 31 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 88 kuruş indirimi yapılması bekleniyor.

  • 3
  • 14
Motorin indirimi son dakika: 30 Mart mazot, benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt fiyatları güncel liste

BENZİNE İNDİRİM VAR MI?

Benzinin litre fiyatına indirim yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Ancak benzine indirim konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

  • 4
  • 14
Motorin indirimi son dakika: 30 Mart mazot, benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt fiyatları güncel liste

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İşte 30 Mart tarihli güncel akaryakıt fiyatları:

  • 5
  • 14
Motorin indirimi son dakika: 30 Mart mazot, benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt fiyatları güncel liste

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 19.79 TL
İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 22.13 TL
İstanbul LPG litre fiyatı: 11.12 TL