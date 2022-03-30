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Motorin indirimi son dakika: 30 Mart mazot, benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt fiyatları güncel liste
Son dakika... Motorine dün yapılan 1 lira 50 kuruşluk indirimin ardından bu gece yarısından itibaren bir indirim daha yapılacak. Brent petrolün varil fiyatı, dün 111,6 dolar seviyelerinden 102 dolara kadar gerilemesinin ardından akaryakıt fiyatlarına indirim yapıldı. Peki, 30 Mart mazot, benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte akaryakıt fiyatları güncel liste...