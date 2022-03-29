SON DAKİKA: Akaryakıtta indirim bekleniyor | Petrol 15 dolarlık düşüş gerçekleşti | Motorin ve benzin...
SON DAKİKA HABERİ... Akaryakıta (motorin ve benzin) indirim gelir mi? sorusu vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyondan petrol piyasası da nasibini aldı. Dolardaki her artış akaryakıt pompasına yansıdı. 134 dolar ile tarihin en yüksek seviyelerini test eden brent petrol fiyatı, geçtiğimiz hafta yeniden 122 dolar seviyelerini görmüştü. Bugün ise brent petrolün varil fiyatı 107 dolar seviyelerine kadar düştü. İstanbul'da bugün Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında gerçekleşecek müzakereler ise hem siyasi anlamda hem de ekonomik anlamda ekonomik ferahlamaya işaret. Olumlu sonuç çıkması halinde petrol piyasalarında daha da düşüş bekleniyor. Peki, petroldeki son düşüş pompaya yansır mı? İşte detaylar...
Benzin ve motorindeki artış ve fiyatlar vatandaşın elini yakıyor. Rusya'nın Ukrayna başlattığı savaş sebebiyse 134 dolar ile tarihin en yüksek seviyelerini test eden brent petrol fiyatı, geçtiğimiz hafta yeniden 122 dolar seviyelerini görmüştü.
PETROL YENİDEN DÜŞÜŞTE
Geçtiğimiz hafta uluslararası piyasalarda gün 122,12 dolardan işlem gören petrolün varil fiyatı, bugün 107 dolar seviyelerine kadar düştü.
İSTANBUL'DA TARİHİ RUSYA-UKRAYNA MÜZAKERESİ
İstanbul'da bugün Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında gerçekleşecek müzakereler ise hem siyasi anlamda hem de ekonomik anlamda ekonomik ferahlamaya işaret.
Olumlu sonuç çıkması halinde petrol piyasalarında daha da düşüş bekleniyor.
ÇİN'DE KOVİD-19 DEPREMİ
Fiyatlardaki düşüşte, artan Kovid-19 vakaları karşısında Çin'in Şangay kentinde sokağa çıkma yasağının devreye alınması etkili oldu.
Söz konusu yasağın ne kadar süreceği bilinmezken, süreç boyunca iki aşamalı Kovid-19 testi uygulanacağı belirtildi.
Öte yandan ülkenin Huangpu bölgesinde de 28 Mart - 1 Nisan döneminde kapanma ilan edildi.
Dünyanın ikinci en büyük petrol tüketicisi Çin'de, artan Kovid-19 vakaları karşısında alınan tedbirler, talep düşüşü endişelerini artırıyor ve fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.
PETROL DÜŞER Mİ İNER Mİ?
Öte yandan, perşembe günü gerçekleştirilecek 27. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı'nda grubun önceki aylardan daha hızlı bir şekilde petrol üretimini artırmayı başaramayacağına yönelik beklentiler de fiyatlarda baskı oluşturuyor.
OPEC grubu, ana tüketici ülkelerin petrol açığını kapatmak ve fiyatları düşürmek için küresel pazara daha fazla ham petrol pompalama çağrısı yapmasına rağmen bu çağrılara yanıt vermiyor.
Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı, Rusya'ya bazı ülke ve ithalatçı şirketlerin uyguladıkları ilave yaptırımlar nedeniyle petrol üretiminin nisanda günlük 3 milyon varil azalabileceğini tahmin ediyor.
FİYATLARDAKİ DÜŞÜŞ POMPAYA YANSIR MI?
Brent petrolde teknik olarak 114,98 ile 115,85 dolar aralığının direnç, 113,07 ile 112,03 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Brent petrol fiyatı 107 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bu sebeple akaryakıt fiyatlarında da (benzin ve motorin)düşüş bekleniyor.
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