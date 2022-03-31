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Akaryakıtta indirim son dakika: 2022 benzin ve mazot fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir mazot litre fiyatı kaç TL?
Akaryakıt fiyatlarında son dakika indirim haberleri peş peşe geliyor. Dün motorinin pompa fiyatına 1 lira 55 kuruş indirim yapılmıştı. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorine 88 kuruş indirim daha yansıtıldı. Bu gelişmelerin ardından güncel akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin gündeminde yer almaya başladı. Peki, 2022 benzin ve mazot fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir mazot litre fiyatı kaç TL? İşte cevaplar...