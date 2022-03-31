Akaryakıtta indirim son dakika: 2022 benzin ve mazot fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir mazot litre fiyatı kaç TL?

Benzin ve mazot fiyatı ne kadar? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Araç sahiplerinin gündeminde yer alan mazot, benzin ve LPG'nin litre fiyatının ne kadar olduğu konusunda araştırmalar sürüyor. Son iki gündür motorine indirim yapıldı. Hafta ortasında 1 lira 55 kuruşluk indirimin ardından bugün de 88 kuruşluk bir indirim daha uygulandı. Peki, 2022 benzin ve mazot fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir mazot litre fiyatı kaç TL? İşte cevaplar...