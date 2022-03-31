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Akaryakıtta indirim son dakika: 2022 benzin ve mazot fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir mazot litre fiyatı kaç TL?

Akaryakıt fiyatlarında son dakika indirim haberleri peş peşe geliyor. Dün motorinin pompa fiyatına 1 lira 55 kuruş indirim yapılmıştı. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorine 88 kuruş indirim daha yansıtıldı. Bu gelişmelerin ardından güncel akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin gündeminde yer almaya başladı. Peki, 2022 benzin ve mazot fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir mazot litre fiyatı kaç TL? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.03.2022 09:57
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Akaryakıtta indirim son dakika: 2022 benzin ve mazot fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir mazot litre fiyatı kaç TL?

Benzin ve mazot fiyatı ne kadar? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Araç sahiplerinin gündeminde yer alan mazot, benzin ve LPG'nin litre fiyatının ne kadar olduğu konusunda araştırmalar sürüyor. Son iki gündür motorine indirim yapıldı. Hafta ortasında 1 lira 55 kuruşluk indirimin ardından bugün de 88 kuruşluk bir indirim daha uygulandı. Peki, 2022 benzin ve mazot fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir mazot litre fiyatı kaç TL? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Akaryakıtta indirim son dakika: 2022 benzin ve mazot fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir mazot litre fiyatı kaç TL?

MOTORİNE PEŞ PEŞE İNDİRİM

30 Mart'ta motorine 1 lira 55 kuruşluk indirimin ardından, 31 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere 88 kuruşluk bir indirim daha yansıtıldı.

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Akaryakıtta indirim son dakika: 2022 benzin ve mazot fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir mazot litre fiyatı kaç TL?

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Yapılan indirimlerin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları güncellendi. İşte 31 Mart tarihli güncel akaryakıt fiyatları:

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Akaryakıtta indirim son dakika: 2022 benzin ve mazot fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir mazot litre fiyatı kaç TL?

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 19.79 TL
İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 21.25 TL
İstanbul LPG litre fiyatı: 11.12 TL

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Akaryakıtta indirim son dakika: 2022 benzin ve mazot fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir mazot litre fiyatı kaç TL?

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 19.88 TL
Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 21.33 TL
Ankara LPG litre fiyatı 11.34 TL