Asgari ücretliye EYT’lilere memura temmuz umudu! Milyonlarca emekli ve çalışan için sosyal paket









3600 EK GÖSTERGE TEMMUZDA

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, polis, öğretmen, hemşire ve imamlarla ilgili 3600 ek gösterge çalışmasının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapıldığını belirterek, "Bu yılın ilk yarısına kadar inşallah 3600 ek gösterge ile ilgili kanuni düzenleme çıkacak" dedi.