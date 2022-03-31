Asgari ücretliye EYT'lilere memura temmuz umudu! Milyonlarca emekli ve çalışan için sosyal paket
Son dakika haberine göre: Milyonları enflasyona karşı korumak için kritik adımlar atan AK Parti, en çok merak edilen 4 önemli düzenlemeyi gündemine aldı. Müjdeyi Grup Başkanvekili Akbaşoğlu verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile memurlar, asgari ücretle çalışanlar, emekliler ve sözleşmelilerle sosyal yardım alan kesimlerin yaşam standartlarının enflasyon karşısında korunması için arka arkaya adımlar atan iktidar, bu kapsamda 4 önemli düzenlemeyi daha gündemine aldı.
Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre: Kamuoyunun yakından takip ettiği 3600 ek gösterge, EYT, asgari ücrette düzeltme ve sözleşmeli personel ile ilgili çalışmalar başladı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, çalışma hayatı için önemli düzenlemelerin hayata geçirilme takvimini paylaştı.
Akbaşoğlu, dün yaptığı açıklamada özetle şu bilgileri verdi: "3600 göstergeyi temmuz ayına kadar çıkartacağız. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili açıklama bu yıl içinde yapılacak. Asgari ücrete temmuz ayından sonra bakılır. Sözleşmeli personel de gündemde."
3600 EK GÖSTERGE TEMMUZDA
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, polis, öğretmen, hemşire ve imamlarla ilgili 3600 ek gösterge çalışmasının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapıldığını belirterek, "Bu yılın ilk yarısına kadar inşallah 3600 ek gösterge ile ilgili kanuni düzenleme çıkacak" dedi.
Akbaşoğlu, 3600 ek gösterge ile beraber sözleşmeli personelin mali durumu ve sosyal haklarının da ele alınacağını kaydetti. Memurların hem gelirini hem de emekli aylığını artıracak 3600 ek göstergede öğretmen, polis, hemşire, din görevlilerinin yanı sıra yöneticiler, avukatlar, teknik, sağlık hizmetleri, genel idare, yardımcı hizmetler sınıfının da kapsama alınması bekleniyor.
Kıdemler arasında ücret dengesizliğine son verecek düzenleme ile kariyer mesleklerde 600 puanlık artış olacak. Bakanlığın üzerinde durduğu formüllere göre, hizmet süresi 25 yıl olan öğretmen, polis, din görevlisinin emekli aylığındaki artış en az 1.250 lira olacak. 3600 ek gösterge kapsamında 3 milyon 175 bin kamu çalışanı bulunuyor.
EYT AÇIKLAMASI
EYT konusunda açıklama yapan Akbaşoğlu, "EYT'li kardeşlerimizin durumu da değerlendirilecek. Bunların hepsi 2022 yılı içerisinde kamuoyuyla paylaşılacak. Bu konuda Çalışma Bakanlığımız titiz bir çalışma yürütmekte" diye konuştu.
1999 yılından önce sigorta girişi olan ancak 1999 yılında Yaşar Okuyan'ın bakanlığı döneminde çıkartılan emeklilik yasası sonrası binlerce EYT mağduru oluşmuştu. Prim günü ve çalışma yılını dolduran EYT'liler emeklilik yolunda yaş şartına takılmışlardı.
Halen yaklaşık 2 milyon EYT (emeklilikte yaşı takılan) vatandaş bulunuyor. Bunların her yıl 300-400 bini yaş haddini doldurarak emekliliğe hak kazanıyor. EYT'liler ile ilgili 3 seçenek üzerinde duruluyor.
ASGARİ ÜCRETE BAKILACAK
Akbaşoğlu, asgari ücretle ilgili değerlendirmenin de yılın ikinci yarısında yapılabileceğini belirterek, "1 Temmuz'da memur ve emeklilerimize bir maaş artışı söz konusu olacak. Asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak" dedi.
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