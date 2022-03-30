Emekli bayram ikramiyesi son durum: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2022 yılı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ikramiye ödemesinden yararlanıyor. 2022 yılı için emekli ikramiyelerinin ne kadar olacağı merak ediliyor. İşte, emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2022 yılı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2022 yılı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2018 yılında itibaren emeklilere bayram öncesinde ikramiye ödemesi yapılıyor. Geçtiğimiz yıl 100 lira artış ile 1.110 TL olarak ödenen ikramiye ödemelerinin 2022 yılında ne kadar olacağı merak ediliyor. İşte, emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2022 yılı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlayacak. Bilindiği üzere, emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi veriliyor. Dolayısıyla emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi 2 Mayıs 2022'den önce hesaplara hesaplara yatacak.
Emekli bayram ikramiyesi 2022 için zam beklentileri arttı. 2021 yılında 1000 liradan 1100 liraya yükselen bayram ikramiyesi için bu yıl daha yüksek bir zam oranı gündeme geldi.
BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
Asgari ücrete yapılan yüzde 50.51'lik zam, memurlara ve emeklilere yapılan ilave iyileştirmeler ikramiyede artış beklentisi oluşturdu.
Bu yılın ilk bayram ikramiyesi için Nisan ayı sonunda ödemeler bekleniyor. Bayram ikramiyesi zammı için ise 4 formül öne çıkıyor:
MİLYONLARCA EMEKLİ BU HABERİ BEKLİYOR
İşte 2022 bayram ikramiyesi için öne çıkan 4 formül:
FORMÜL 1: İkramiye formüllerinden biri, enflasyon oranında artış yapılması.
2021 enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti. İkramiye yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş ödeme alınabilecek.
FORMÜL 2: İkramiye artışında yeniden değerleme oranı da dikkate alınabilir. Bu yılın başında bazı vergi, harç ve cezaların güncellemesinde yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranı baz alındı.
Eğer bu artış ikramiyeye yansıtılırsa bin 100 liralık tutar, bin 498 lira 20 kuruş olabilecek. Bu yıl 2 bayramda elde edilecek gelir 2 bin 996 lira 40 kuruşu bulacak.
FORMÜL 3: Bu yılki net asgari ücrette ise yüzde 50.51 artış gerçekleşti. Bu oran da ikramiye artışına uygulanabilir.
Bu formül hayata geçirilirse, emeklilerin bayram ikramiyesi bin 655 lira 61 kuruşa çıkabilecek.
Yıllık alınacak toplam ödeme de 3 bin 311 liraya ulaşacak.
FORMÜL 4: Bir diğer formül ise 2 bayramda asgari ücret tutarında ödeme yapılması...
Bu formüle göre; emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramları'nda toplam 4 bin 253 lira 40 kuruş ikramiye ödenecek. Emeklilerin ikramiyesinde yıllık 2 bin 53 lira artış yaşanmış olacak.
Bayram başına ikramiye 2 bin 126 lira 70 kuruşa çıkacak.
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- Emekli bayram ikramiyesi son durum: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2022 yılı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?
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