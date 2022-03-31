Lider Filo halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Lider Filo borsada ne zaman işlem görecek?

Bunların yanında LDR Turizm A.Ş.'nin halka arzında, şirketin mevcut ortaklarından Metin Barokas'a ait 4.000.000 TL nominal değerli B grubu paylar halka arza konu edilecek. Fazla talep olması durumunda ise Metin Barokas'ın sahip olduğu 3.400.000 TL nominal değerli B grubu payların ek satışı gerçekleştirilebilecek.

Halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 18,65 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Ek satışında gerçekleşmesi durumunda ise halka arz büyüklüğü 380 milyon 460 bin lira olacak.