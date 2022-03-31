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Lider Filo halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Lider Filo borsada ne zaman işlem görecek?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.03.2022
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Lider Filo halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Lider Filo borsada ne zaman işlem görecek?

Lider Filo halka arz sonuçları, günün en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Operasyonel araç kiralama markası Lider Filo halka arz oldu. Talep toplama işlemleri 29-30 Mart tarihlerinde gerçekleştirildi. Lider Filo halka arz için başvuru yapan vatandaşlar, halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, Lider Filo halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Lider Filo borsada ne zaman işlem görecek? İşte merak edilenler...

Lider Filo halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Lider Filo'nun (LDR Turizm) şirket payları halka arz edildi. Talepler 29-30 Mart tarihlerinde toplandı. Tera Yatırım'ın liderliğinde gerçekleşen halka arzda 13 milyon TL nominal değerdeki paylar sermaye artışı kapsamında, 4 milyon TL nominal değerdeki paylar ortak satışı kapsamında satışa sunuldu. Peki, Lider Filo halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Lider Filo borsada ne zaman işlem görecek? İşte haberin detayları...

LİDER FİLO HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Lider Filo hisse başına 18,65 TL fiyat ile halka arz edildi. Halka arz işlemi, eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek. Lider Filo'nun, 4 Nisan Pazartesi günü Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmesi bekleniyor.

LİDER FİLO EŞİT DAĞITIM İLE HALKA ARZ EDİLDİ

Lider Filo (LDR Turizm A.Ş.) Halka Arzı, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla 18,65 TL sabit fiyattan Borsa'da Satış yöntemi ile eşit dağıtım esasıyla halka arz edildi.

LDR Turizm'in sermayesi 53 milyon liradan 66 milyon liraya kadar yükseltilecek. Bedelli sermaye artırımından kaynaklanan 13 milyon adet hisse ise halka arz edilecek.

Bunların yanında LDR Turizm A.Ş.'nin halka arzında, şirketin mevcut ortaklarından Metin Barokas'a ait 4.000.000 TL nominal değerli B grubu paylar halka arza konu edilecek. Fazla talep olması durumunda ise Metin Barokas'ın sahip olduğu 3.400.000 TL nominal değerli B grubu payların ek satışı gerçekleştirilebilecek.

Halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 18,65 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Ek satışında gerçekleşmesi durumunda ise halka arz büyüklüğü 380 milyon 460 bin lira olacak.

HALKA ARZ YATIRIMCI ÖZETİ

Halka Arz Şekli: Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı
Halka Arz Yöntemi: Borsadan Satış (Eşit Dağıtım)
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye (TL): 53,000,000
Halka Arz Edilecek Pay Adedi (Sermaye Artırımı) (TL): 13,000,000
Halka Arz Edilecek Pay Adedi (Ortak Satışı) (TL): 4,000,000
Ek Satış Kapsamında (Ortak Satışı) (TL): ,400,000

Halka Arz İskontosu: 20%
Halka Arz İskontolu Şirket Piyasa Değeri (TL): 988,450,000
Pay Başına Değer (TL): 18,65
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye (TL): 66,000,000
Halka Arz Sonrası Halka Açıklık Oranı (Ek Satış Hariç): 25,8%
Halka Arz Sonrası Halka Açıklık Oranı (Ek Satış Dahil): 30,9%

LİDER TURİZM HAKKINDA

LDR Turizm A.Ş., 11.08.2010 tarihinde operasyonel araç kiralama sektöründe faaliyet göstermek amacı ile kurulmuş olup, ödenmiş sermayesi bugün itibariyle 53.000.000,00 TL'dir. Kurulduğu günden bu yana istikrarlı bir büyüme gösteren şirket, finansal ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde müşterilerine özelleştirilmiş uzun dönem araç kiralama hizmeti sağlıyor.

7/24 profesyonel asistans&yol yardım desteği, yedek araç, bakım&onarım, muayene, lastik yönetimi, ceza yönetimi, vale hizmeti ve özel talepler doğrultusunda oluşan ek ihtiyaçların karşılanması amacıyla kiralama sürecinde firmalarla işbirliği yapıyor.

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