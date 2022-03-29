2022 kira gelir vergisi hesaplama | Milyonları yakından ilgilendiriyor! Son 3 gün

BEYANNAME VERMEYENE İSTİSNA YOK

Beyan etmeyenler istisnadan yararlanamıyor. Birden fazla konuttan kira geliri elde edenler istisnayı sadece bir konut için kullanabilir.Geçen yılın geliri için 7 bin lira olan istisna tutarı bu yıl 9.500 lira olup bu tutar 2023 yılında beyan edilecek kira gelirleri için kullanılacak. Kira gelirleri mart sonuna kadar beyan edilecek.

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