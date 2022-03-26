26 Mart 2022, Cumartesi
Geçen sene evini kiraya veren ev sahipleri faydalanacak! 7 bin TL indirim için son 5 gün
Mart ayı kira kazancı sağlayanlar için beyanname dönemi oluyor. Geçen sene evini kiraya veren ev sahipleri bu sene 7 bin TL indirimden faydalanacak. Hazır beyanname ile giderlerinizi bildirerek ödeyeceğiniz vergiyi azaltabilir aynı zamanda sıfıra da çekebilirsiniz. Peki beyanname nasıl hazırlanır? Hesaplamalar nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 26.03.2022 15:47
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