Geçen sene evini kiraya veren ev sahipleri faydalanacak! 7 bin TL indirim için son 5 gün

2 ALTERNATİF VAR

Beyanname düzenlerken mükelleflere iki seçenek sunuluyor. Birincisi götürü gider yöntemi. Bunu seçtiğiniz zaman otomatik olarak sizin için yüzde 15 oranında bir gider kira gelirinizden düşer. Böylece sizin için otomatik bir indirim yapılmış oluyor. Eğer kiraya verdiğiniz eviniz için bir masraf yapmadıysanız ya da kendiniz de kirada oturmuyorsanız götürü gider yöntemi size göre. Ancak siz de kirada oturuyor ya da ev için değişik masraflar yapmışsanız bu kez gerçek gider yöntemini seçmelisiniz. Gerçek gider yönteminde belgeleyebildiğiniz tüm masraflarınızı ve eğer kirada oturuyorsanız kira giderinizi gelirinizden düşebiliyorsunuz. Masraflarınız ya da ödediğiniz kira aldığınız kiradan daha fazla ise verginiz sıfırlanıyor.