Mart ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TEFE - TÜFE Mart ayı kira artış oranı açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TÜFE ve TEFE rakamlarının açıklanacağı tarih için geri sayım başladı. Kira artış oranı, memur ve memur emeklisi zammı başta olmak üzere birçok alanda piyasaları yakından etkileyecek enflasyon rakamları merak ediliyor. İşte, Mart ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TEFE - TÜFE Mart ayı kira artış oranı açıklandı mı? Son veriler...