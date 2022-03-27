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Mart ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TEFE - TÜFE Mart ayı kira artış oranı açıklandı mı? Son veriler...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.03.2022
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Mart ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TEFE - TÜFE Mart ayı kira artış oranı açıklandı mı? Son veriler...

Mart ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her ay bir önceki ayın enflasyon rakamları TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. Birçok sektörde piyasalara etki eden bu oran şubat ayı için mart ayının başında belli oldu. Buna göre şubat ayı enflasyon oranı yüzde 54,44 olarak açıklandı. Gözler Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. İşte, Mart ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TEFE - TÜFE Mart ayı kira artış oranı açıklandı mı? Son veriler...

Mart ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TEFE - TÜFE Mart ayı kira artış oranı açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TÜFE ve TEFE rakamlarının açıklanacağı tarih için geri sayım başladı. Kira artış oranı, memur ve memur emeklisi zammı başta olmak üzere birçok alanda piyasaları yakından etkileyecek enflasyon rakamları merak ediliyor. İşte, Mart ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TEFE - TÜFE Mart ayı kira artış oranı açıklandı mı? Son veriler...

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANIR?

TÜİK her ay bir önceki ayın enflasyon rakamlarını açıklar. Her ayın 3. günü sonuçlar kamuoyu ile paylaşılır. Geçtiğimiz ayın enflasyon oranı 3 Mart tarihinde açıklanmıştı.

MART AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mart ayının enflasyon rakamları 4 Nisan 2022 pazartesi günü açıklanacak. Bu ayın 3. Günü Pazar gününe denk geldiğinden. Geçen ayın enflasyonu haftanın ilk iş gününde belli olacak.

2022 MART AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?

4 Nisan Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklanacak mart ayına ait enflasyon yakından izlenecek. Ocak ayında yüzde 11.10 gelmiş yıllık enflasyon 48.69 seviyesine yükselmişti. Şubat ayında ise enflasyon 54,44, kira artış zammı ise 25,98 olmuştu. Mart ayı için görüşler, enflasyon beklentisinin bir oran yükselerek hemen hemen aynı grafikte seyredeceği yönünde. Ancak sürprizler de olabilir.

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