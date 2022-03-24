Mart ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? Nisan ayı kira artış oranı açıklandı mı? TUİK TEFE - TÜFE oranları...
Mart ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren Nisan ayı kira artış oranı belli olacak. TUİK tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Mart ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? Nisan ayı kira artış oranı açıklandı mı? TUİK TEFE - TÜFE oranları...
Mart ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? Nisan ayı kira artış oranı açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Nisan ayı kira artış oranı açıklanacak. Ev sahibi ve kiracılar gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Mart ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? Nisan ayı kira artış oranı açıklandı mı? TUİK TEFE - TÜFE oranları...
NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Enflasyon rakamları piyasalar başta olmak üzere vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Her ayın başında bir önceki ayın enflasyon rakamlarını açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı enflasyon verilerini kamuoyu ile paylaşacak.
Kira artış oranı ve memur ve memur emekli zammında belirleyici olan mart ayı enflasyon rakamları, 4 Nisan 2022 tarihinde belli olacak.
MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA
Mevcut Kira Bedeli: 2.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Mart 2022
TÜFE Kira Artış Oranı: %25,98 (Mart 2022 döneminde yapılacak kira artışı için TÜİK'in Şubat 2022 TÜFE verisi kullanılmaktadır.)
Kira Artış Tutarı: 519,60 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 2.519,60 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 30.235,20 TL
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