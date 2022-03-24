Mart ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? Nisan ayı kira artış oranı açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Nisan ayı kira artış oranı açıklanacak. Ev sahibi ve kiracılar gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Mart ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? Nisan ayı kira artış oranı açıklandı mı? TUİK TEFE - TÜFE oranları...