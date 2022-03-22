Yavuz Sondaj Gemisi yeni görevine başlıyor! Bakan Dönmez tarih verdi

"HAZİRAN VEYA TEMMUZDA DENİZ ALTINA BORU YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNE BAŞLAYACAĞIZ"

Sık sık Filyos'a gelip ilgililer, proje yöneticileri ve yüklenicilerden bilgi alıp konuyu yakından takip ettiklerini aktaran Dönmez, "Yoğun, hummalı çalışma var, zemin ıslahı büyük oranda bitmiş durumda, üst yapı müteahhidimiz girdi. Bu borular Karadeniz'in yüzlerce metre altına yerleştireceğimiz borular. Boru sevkiyatında da yüzde 60'lara ulaştık. İnşallah haziran ayı gibi boru teslimatımız tamamlanmış olacak. Belki haziran veya temmuzda da derin deniz tarafında boru yerleştirme işlemlerine başlayacağız." diye konuştu.

Dönmez, şu anda bir geminin kıyı tarafında işlemlerine devam ettiğini belirterek, deniz tabanında ıslah çalışması yaptığını kaydetti.

Karada terminale kadar gidecek borulama işlemlerinin de sürdüğünü bildiren Dönmez, şu bilgileri paylaştı:

"Proje, bittiğinde dünyada da örnek gösterilen büyük mega projelerinden biri olacak. Son derece çevreci, uluslararası çevre standartlarına uygun, raporlanmış bir proje. Burada bizimle birlikte çalışan firmaların hemen hemen tamamı, dünya ölçeğinde bu işleri yapmış firmalar. Sadece karada bugün itibarıyla yaklaşık 2 bin işçimiz çalışıyor. Muhtemelen 2 ay içerisinde herhalde bu sayıyı 2 katına kadar çıkarmış olacağız. Deniz tarafında da şu anda yaklaşık 1000 civarında çalışanımız var. Gemilerimizin bir kısmı orada çalışıyor."