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Baykar adına açılan kripto para ve borsa sitelerine ilişkin açıklamada bulundu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.03.2022 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022
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Baykar adına açılan kripto para ve borsa sitelerine ilişkin açıklamada bulundu

Türkiye'nin milli İHA ile SİHA'larını üreten ve dünyaya da satan Baykar adına açılan borsa, kripto para gibi yatırım alanlarında çalışma yürüten web siteleri için Baykar’ın resmi hesabından açıklama yapıldı. Şirket, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda bu alanlarda herhangi bir çalışma yürütmediklerini belirtti.

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