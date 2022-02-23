Son dakika: Baykar paylaştı: "Akıncı" şimşeklerin takibinde

Milli olarak geliştirilen AESA radarı sayesinde yüksek durumsal farkındalık ile görev icra edebilecek olan Bayraktar AKINCI TİHA, taşıyacağı yerli hava-hava mühimmatları ile savaş uçakları F-16'ların icra ettiği bazı görevleri de gerçekleştirecek.