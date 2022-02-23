Son dakika: Baykar paylaştı: "Akıncı" şimşeklerin takibinde
Son dakika haberine göre Baykar, AKINCI'nın uçuşu esnasında arkadan şimşeğin çaktığı görüntülerin yer aldığı bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda, "Şimşeklerin takibinde bir AKINCI" ifadeleri kullanıldı.
Baykar Teknoloji tarafından sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapıldı.
Yapılan paylaşımda AKINCI'nın uçuşunda bir kare yer aldı. AKINCI'nın uçuşu gerçekleştirdiği esnada hava şimşek çaktığı da görüldü.
Paylaşım, "Şimşeklerin takibinde bir AKINCI" sözleriyle yapılırken "Milli Tekonoloji Hamlesi" etiketi de kullanıldı.
Baykar tarafından milli ve özgün tasarım, yazılım, aviyonikler ve mekanikler ile geliştirilen robot uçak AKINCI'da 100'e yakın bilgisayar sistemi görev yapıyor. 6 ton kalkış ağırlığı bulunan Bayraktar AKINCI TİHA, 1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesiyle ön plana çıkıyor.
Milli olarak geliştirilen AESA radarı sayesinde yüksek durumsal farkındalık ile görev icra edebilecek olan Bayraktar AKINCI TİHA, taşıyacağı yerli hava-hava mühimmatları ile savaş uçakları F-16'ların icra ettiği bazı görevleri de gerçekleştirecek.
Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) ile elektro optik sistemlerin görüntü almakta zorlandığı kötü hava koşullarında dahi görüntü alarak kullanıcıya aktarabilecek.
Meteoroloji radarı ve çok amaçlı hava radarını bünyesinde barındıracak olan hava aracı platformu bu kabiliyetleriyle sınıfında lider olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Haydar Dümen mirası ne kadar, kaç TL? Haydar Dümen’in mirası kime kaldı?
- Gizem Tuncer kimdir, kaç yaşında? Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer kim?
- Hayrettin Eren kimdir, kaç yaşındaydı? Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren neden öldü?
- NATO ülkeleri hangileri, kimler var? Ukrayna NATO ülkesi mi? İşte o ülkeler...
- 2022 KPSS başvuruları başladı mı? Ortaöğretim, önlisans, lisans başvuruları ne zaman?
- Masumlar Apartmanı final mi yapıyor? Masumlar Apartmanı ne zaman final yapacak?
- 2022 bekçi alımı olacak mı? Bekçi alımı 2022 hangi illerde olacak, şartları nelerdir? JGK ve EGM son açıklamalar...
- Survivor eleme adayları kimler oldu? Survivor kim elendi, gitti? İşte o isimler...
- Chelsea Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Chelsea Lille maçı hangi kanalda? Canlı yayın izleme yolları...
- Elektrikte indirimli tarife ne zaman başlayacak? Elektrik faturalarında indirim ne zaman geçerli olacak?
- Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Şubat ayı enflasyon beklentisi ne? TEFE-TÜFE oranları...
- Survivor'da diskalifiye karmaşası! Survivor Yasin ve Hikmet diskalifiye olacak mı? Acun Ilıcalı'nın Yasin kararı ne oldu?