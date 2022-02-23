23 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Baykar paylaştı: "Akıncı" şimşeklerin takibinde

Son dakika: Baykar paylaştı: "Akıncı" şimşeklerin takibinde

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.02.2022 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022
ABONE OL
Son dakika: Baykar paylaştı: Akıncı şimşeklerin takibinde

Son dakika haberine göre Baykar, AKINCI'nın uçuşu esnasında arkadan şimşeğin çaktığı görüntülerin yer aldığı bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda, "Şimşeklerin takibinde bir AKINCI" ifadeleri kullanıldı.

Baykar Teknoloji tarafından sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapıldı.

Yapılan paylaşımda AKINCI'nın uçuşunda bir kare yer aldı. AKINCI'nın uçuşu gerçekleştirdiği esnada hava şimşek çaktığı da görüldü.

Paylaşım, "Şimşeklerin takibinde bir AKINCI" sözleriyle yapılırken "Milli Tekonoloji Hamlesi" etiketi de kullanıldı.

Baykar tarafından milli ve özgün tasarım, yazılım, aviyonikler ve mekanikler ile geliştirilen robot uçak AKINCI'da 100'e yakın bilgisayar sistemi görev yapıyor. 6 ton kalkış ağırlığı bulunan Bayraktar AKINCI TİHA, 1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesiyle ön plana çıkıyor.

Milli olarak geliştirilen AESA radarı sayesinde yüksek durumsal farkındalık ile görev icra edebilecek olan Bayraktar AKINCI TİHA, taşıyacağı yerli hava-hava mühimmatları ile savaş uçakları F-16'ların icra ettiği bazı görevleri de gerçekleştirecek.

Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) ile elektro optik sistemlerin görüntü almakta zorlandığı kötü hava koşullarında dahi görüntü alarak kullanıcıya aktarabilecek.

Meteoroloji radarı ve çok amaçlı hava radarını bünyesinde barındıracak olan hava aracı platformu bu kabiliyetleriyle sınıfında lider olacak.


Bayraktar ve bakanlıktan Akıncı TİHA mesajı! BAYRAKTAR VE BAKANLIKTAN AKINCI TİHA MESAJI!
SİHA ve Akıncı TİHA müjdesi! SİHA VE AKINCI TİHA MÜJDESİ!
TİHA ile vuracak! Menzili 30 Kilometre TİHA İLE VURACAK! MENZİLİ 30 KİLOMETRE
3 Akıncı SİHA daha Mehmetçik’in emrinde! 3 AKINCI SİHA DAHA MEHMETÇİK'İN EMRİNDE!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA