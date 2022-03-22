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Orman Genel Müdürlüğü 5 bin 64 personel alımı yapacak!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.03.2022 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022
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Orman Genel Müdürlüğü 5 bin 64 personel alımı yapacak!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatları, Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ emrinde görev yapmak üzere 5 bin 64 personel alımı yapılacağını açıkladı.

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